Ascer y los sindicatos firman el IX convenio colectivo del sector cerámico con una vigencia de tres años

Firma del convenio - ASCER

CASTELLÓ 16 Ene. (EUROPA PRESS) - -

La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) y los sindicatos UGT y CCOO han firmado este viernes el texto del IX convenio colectivo para el sector cerámico de la Comunitat Valenciana, el cual tendrá una vigencia de tres años (2026-2028).

El texto rubricado recoge los términos del preacuerdo que se alcanzó el pasado 9 de diciembre. Así, contempla incrementos salariales del 3 por ciento en 2026, del 3% en 2027 y del 2% en 2028, lo que supone un aumento global del 8% al finalizar este periodo.

Así mismo, el convenio posee una cláusula de revisión, con lo que los incrementos pactados se revisarán hasta en un máximo de un 1% cada año en el supuesto de que el IPC a final de cada ejercicio supere el porcentaje pactado inicialmente, con efectos económicos de 1 enero del siguiente año.

En cuanto a la jornada anual de trabajo en el sector, el acuerdo recoge que será de un total de 1.760 horas tanto en 2026 como en 2027, mientras en 2028 baja a 1.752 horas.

Además, incluye que se redactará un protocolo con los principios generales que deberán tenerse en cuenta en las empresas para prevenir los efectos de los fenómenos climáticos adversos. A lo largo de la vigencia del convenio, Ascer y las organizaciones sindicales realizarán un análisis de los sistemas de trabajo a turnos, con el objetivo de mejorar su conocimiento.

El responsable de Relaciones Laborales de Ascer, Germán Belbis, ha señalado tras la firma que "tras tres o cuatro años de muchas tensiones, la mayoría generadas por causas externas", se ha vuelto a la senda del "verdadero diáologo, que ha posibilitado este convenio".

Belbis ha destacado que se ha conseguido un acuerdo con una vigencia prolongada, por lo que se ha logrado "dar tres años completos de estabilidad al sector en unas condiciones que han sido muy razonables por ambas partes".

Por su parte, Jordi Riera, portavoz de la Comisión Negociadora por parte de CCOO Hábitat PV, ha subrayado que seguirán trabajando con los aspectos que han dejado pendientes, como el trabajo a turnos. "El contexto del sector en la actualidad nos llevaba a buscar un acuerdo porque entendemos debe haber una unidad y una potencia de sector importante y colaborar para garantizar su futuro", ha añadido.

Finalmente, la secretaria general de UGT-FICA PV, Rosa Domínguez, ha valorado positivamente el acuerdo, y ha manifestado su deseo de que éste dé paso a formas de trabajo diferente en el convenio y "trabaje para demostrar que está vivo y que sigue avanzando en su vigencia". "El convenio firmado vuelve a tener una jornada industrial con la reducción de la misma, y esto nos parecía muy importante", ha concluido.