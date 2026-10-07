Ascienden a cinco los casos de sarna en usuarios de una residencia de Sant Vicent del Raspeig y una cuidadora externa

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ALICANTE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El brote de sarna declarado hace unas semanas en Sant Vicent del Raspeig (Alicante) deja en la actualidad cinco casos. En concreto, hay confirmados cuatro en usuarios de una residencia y otro en una cuidadora externa, según fuentes de la Conselleria de Sanidad consultadas por Europa Press.

El servicio de epidemiología del Centro de Salud Pública de Alicante ha llevado a cabo el estudio epidemiológico para el control y ha facilitado a la residencia los protocolos de actuación correspondientes, han explicado las mismas fuentes.

Desde la Conselleria han apuntado que la residencia y el Centro de Salud Pública "mantienen el seguimiento y la coordinación hasta que finalice el periodo de vigilancia y pueda confirmarse la ausencia de nuevos casos".

Según indican los expertos en Salud Pública, la sarna no es una enfermedad grave, sino que es una infestación cutánea causada por un ácaro microscópico llamado 'Sarcoptes scabiei'. Aunque puede resultar molesta por el picor intenso que produce, no se trata de una enfermedad grave ni peligrosa.

Se transmite por contacto directo y prolongado con la piel de una persona infestada, por lo que solo suele afectar a convivientes o contactos muy cercanos, han precisado desde la administración autonómica.

De acuerdo con la Conselleria, "el tratamiento es sencillo y generalmente eficaz y se aplica, según el protocolo correspondiente, a afectados y contactos estrechos". Consiste en la aplicación de una crema o loción específica que elimina el ácaro y sus huevos. También existen opciones de tratamiento oral.

"Con las medidas adecuadas de higiene y tratamiento simultáneo de las personas afectadas y sus contactos, la sarna se controla con cierta rapidez", ha subrayado, al tiempo que ha indicado que "es importante recordar que la infestación no está relacionada con la falta de limpieza personal" y que "una detección temprana y el seguimiento de las indicaciones sanitarias garantizan una resolución completa sin complicaciones".