Así es la propuesta para celebrar la Ofrenda en tres días: reestructurar el desfile para acabar a una hora "prudencial"

Archivo - Falleras durante la ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados, a 17 de marzo de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La propuesta de la Junta Central Fallera (JCF) para ampliar la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados a tres jornadas, que se someterá a votación de los presidentes de falla a finales de mes, contempla la reestructuración completa del desfile con el objetivo de evitar que finalice a altas horas de la madrugada, como ha ocurrido en los últimos años, e intentar que lo haga a una hora "prudencial".

Esto sería "alrededor de las diez o diez y media de la noche", según ha señalado el concejal de Fallas y presidente de Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, quien justifica la decisión con los datos de subida del censo y, como ejemplo, señala que en el mes de junio hay 1.000 falleros y falleras más en la ciudad.

El documento de la propuesta, al que ha tenido acceso Europa Press, lo avanzó este miércoles Ballester a los delegados de sector y a los presidentes de las agrupaciones antes de someterse a votación en pleno el 14 de julio y a su posible ratificación en la asamblea el día 21 de este mes.

Según la JCF, esta es "la única opción viable de todas las que han sido estudiadas", por lo que confía en que se estudie "detenidamente su contenido" y que los presidentes de falla, "atendiendo al interés general, adopten la decisión que sea más beneficiosa para la fiesta".

La idea inicial de la JCF era que la propuesta se tratara en el pleno de junio, para posteriormente ser ratificada por la asamblea de presidentas y presidentes de falla, pero a última hora no fue incluida en el orden del día del mismo.

La propuesta recoge que la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados se desarrolle los días 16, 17 y 18 de marzo, durante tres jornadas, en lugar de las dos habituales (17 y 18). Ello conlleva desplazar el acto de recogida de premios infantiles al 16 por la mañana --actualmente se celebra ese día por la tarde--.

LA ÚNICA "VIABLE"

La JCF justifica el impulso de esta medida para atender "la sensibilidad mostrada por los colectivos falleros una vez terminada la Ofrenda de 2026", tras la cual solicitaron "medidas para que el acto no culmine de madrugada", según el organismo municipal.

Además, señala que desde la JCF se han reunido "con todos los agentes que intervienen en la organización y desarrollo" de la Ofrenda, con el fin de estudiar "las diferentes opciones". De acuerdo con el documento de la Junta, todos ellos "manifestaron la viabilidad únicamente de esta propuesta".

La misma establece que todos los sectores desfilarán por la vía que actualmente lo hacen (calle de la Paz o San Vicente) y que las entidades invitadas lo harán el primer día, "una vez haya finalizado el desfile de las comisiones falleras".

DISTRIBUCIÓN DE MANERA "EQUITATIVA"

La distribución se llevará a cabo por sectores a lo largo de los tres días, "de forma equitativa y teniendo en cuenta el censo de cada falla" en el ejercicio 2026. Todo ello, con el fin de que el desfile "finalice aproximadamente a la misma hora" las tres jornadas. En consecuencia, añade, "los 1.400 autobuses contabilizados en 2026 se repartirán a lo largo de esos tres días".

Con todo, se incorpora "una sesión más de Ofrenda el 16 de marzo por la tarde, de forma que ese día por la mañana sería la recogida de premios infantiles. A las 15.30 horas comenzaría la primera sesión de la Ofrenda y en último lugar desfilarán las entidades invitadas. En esta primera jornada no habría "acto de cierre" de la misma.

Al día siguiente, el 17 de marzo, por la mañana tendría lugar la recogida de premios mayores, con el mismo horario, y a las 15.30 horas arrancaría la segunda sesión de la Ofrenda, que cerrarán las delegaciones de Burgos, Murcia, Castelló de la Plana, Alicante, las cinco últimas falleras mayores infantiles de València, la comisión de la fallera mayor infantil, esta y su corte de honor, y la JCF.

El 18 de marzo la tercera jornada arrancaría a la misma hora, las 15.30, y la cerrarán las delegaciones de Burgos, Murcia, Castelló de la Plana, Alicante, las cinco últimas falleras mayores de València, la comisión de la fallera mayor, esta y su corte de honor, y la JCF.

SE HAN ESTUDIADO "DIFERENTES ALTERNATIVAS"

Al respecto, el concejal de Fallas, Santiago Ballester, en declaraciones facilitadas a los medios este jueves, ha asegurado que antes de poner encima de la mesa esta propuesta ha existido un trabajo "previo" durante el que han estudiado "diferentes alternativas", pero finalmente "solo hay una que da el visto bueno de todos los servicios del Ayuntamiento y de todas las personas implicadas" en la Ofrenda.

Ballester ya justificó este miércoles el cambio en el incremento exponencial del censo fallero en los últimos años. "Ha aumentado un 42 por ciento, al pasar de 90.563 falleros censados en 2021 a 128.492 en 2026, lo cual ha supuesto también un incremento del número de falleros y falleras que desfilan y depositan las flores a los pies de la Virgen", declaró.

El edil ha comparado los datos actuales del censo fallero con los de los años de la pandemia y también ha asegurado que durante el último mes "se han apuntado 1.000 falleros nuevos". "Lo que estamos es atendiendo a una petición que vienen haciéndonos los presidentes de que --la Ofrenda-- no se puede terminar tan tarde", ha añadido.

En este sentido, ha considerado que no es "ni ético ni estético" que los niños y niñas desfilen "a las tres de la mañana", aunque ha remarcado que la decisión final recae en los presidentes de falla. "Nosotros hemos hecho el trabajo y, a partir de ahí, lo que ellos decidan", ha emplazado.

TERMINAR LOS TRES DÍAS SOBRE LAS DIEZ DE LA NOCHE

El titular de la Concejalía de Fallas ha concretado que la idea de la nueva propuesta sería terminar el desfile "sobre las diez o diez y media de la noche" para que las comisiones puedan "disfrutar de sus verbenas programadas" y que puedan también, el día 18, disfrutar de la Nit del Foc, "que hace muchísimos años que no pueden asistir".

Además, ha valorado que la Policía Local podrá destinar todos los efectivos que se ocupan de la Ofrenda, "que son muchísimos", a prestar servicio en el resto de la ciudad. Y sobre la distribución, ha prometido que el reparto estará "mucho más equilibrado" para que no existan "parones y que sea todo mucho más fluido".

Finalmente, ha informado de que la 'Plantà' seguirá siendo "los mismos días", pese a que inicialmente la JCF barajaba también adelantar la grande del 15 al 14 de marzo y la infantil del 14 al 13.