Así quedan los recortes a los sindicatos: 100.000 euros menos a UGT y CCOO en ayudas para elaborar planes de igualdad

El secretario general de UGT-PV, Tino Calero (2d), la secretaria general de CCOO-PV, Ana María García (d), durante una acción de Xarxa de Entitats per un Finançament Just frente a Les Corts - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han pactado recortar 100.000 euros a los sindicatos UGT y CCOO en ayudas directas para la elaboración de planes de igualdad y han acordado destinar esta cantidad a una nueva línea de ayudas para el fomento del empleo en municipios en riesgo de despoblación. La formación de Santiago Abascal, que pedía extender el recorte también a la patronal, llegó a anunciar que se reducirían "un 50% respecto a la cantidad inicial que recibían".

Así lo recoge una enmienda de aproximación aprobada por ambas formaciones este pasado lunes en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts, durante el debate de las iniciativas relativas a la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad.

La citada enmienda, consultada por Europa Press, disminuye en 50.000 euros, respectivamente, dos líneas del subprograma Condiciones de Trabajo y Administración de las Relaciones Laborales destinadas a impulsar "la efectiva implantación en las empresas de la Comunitat Valenciana de los planes de igualdad, tanto de carácter obligatorio como voluntario" y cuyos beneficiarios previstos eran ambos sindicatos.

La cantidad total --100.000 euros-- se destina a una nueva línea creada con la finalidad de prestar apoyo a "proyectos empresariales innovadores y generadores de empleo que contribuyan a la dinamización económica, la fijación de población y la mejora de la competitividad en municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo de despoblación". Los beneficiarios previstos son autónomos, pymes, cooperativas y empresas que ejecuten proyectos de inversión o creación de actividad económica en estos municipios.

Al respecto, la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, en declaraciones a los medios este lunes, reprochó al PP que hubiera "comprado por completo la agenda fascista de Vox" al aprobar sus enmiendas y, concretamente, se refirió entre otras cosas a la desaparición "de un plumazo" de los planes de igualdad de los sindicatos: "Otra vez su obsesión contra la igualdad, contra los sindicatos, otra vez su obsesión plasmada en las enmiendas racistas contra las personas migrantes".

PP y Vox han mostrado sintonía tanto el lunes como este martes durante las votaciones de las enmiendas parciales al proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2026 al aprobarse mutuamente todas sus iniciativas y rechazar la totalidad de las presentadas por el PSPV y Compromís. Con ellas, los 'populares' han aceptado la prioridad nacional que exige Vox para aprobar las cuentas en áreas como vivienda y servicios sociales.

De hecho, este mismo martes, entre otras cosas, han sacado adelante una enmienda de aproximación en la que directamente señalan entre los objetivos del programa de Familia, Infancia y Adolescencia el impulso de "ayudas a las familias valencianas que puedan facilitar la crianza y manutención de los hijos pertenecientes a la unidad familiar que sigan el principio de prioridad nacional".