Así es el tradicional concurso de espantapájaros del barrio torrentino de Mas de Don Pedro

Mas de Don Pedro llena de creatividad sus fiestas con el tradicional concurso de espantapájaros - AYUNTAMIENTO TORRENT

VALÈNCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos Mas de Don Pedro, en Torrent (Valencia), ha celebrado una nueva edición de su tradicional concurso de espantapájaros, "una de las actividades más esperadas" dentro de la programación de las fiestas del barrio.

Vecinos de todas las edades han vuelto a demostrar su creatividad e ingenio en la elaboración de originales espantapájaros, confeccionados con materiales de todo tipo y convertidos en personajes de cuentos, animales o escenas costumbristas. El resultado ha sido "una exposición llena de color y originalidad que ha despertado la admiración de todos los asistentes", destaca el Ayuntamiento de Torrent en un comunicado.

El jurado ha estado presidido por la alcaldesa, Amparo Folgado, acompañada por diversos concejales del equipo de gobierno y miembros de la corporación municipal, junto con representantes de la Asociación de Vecinos Mas de Don Pedro. La calidad y el nivel de las propuestas han hecho especialmente difícil la deliberación.

Como novedad de esta edición, el certamen ha contado con cuatro premios, en lugar de los tres habituales, gracias a la colaboración de Mercajardín, que ha permitido ampliar el reconocimiento al esfuerzo y la creatividad de los participantes.

La primera edil ha felicitado a la asociación vecinal por la excelente organización de la actividad y ha destacado "el compromiso y la ilusión con la que los vecinos participan cada año en unas fiestas que fortalecen la convivencia y el sentimiento de pertenencia al barrio". Asimismo, ha agradecido la implicación de todas las personas que han hecho posible una nueva edición del concurso, así como la colaboración de Mercajardín.

Las fiestas de Mas de Don Pedro continúan durante los próximos días con un amplio programa de actos dirigido a todos los públicos, reafirmando el carácter participativo y familiar de unas celebraciones que cada verano reúnen a numerosos vecinos y visitantes.