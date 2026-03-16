Asisten el parto de una mujer embarazada de 39 semanas en su domicilio en Favara

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VALÈNCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Medios sanitarios asistieron este pasado domingo el parto de una mujer embarazada de 39 semanas en su domicilio en la localidad valenciana de Favara.

A las 7.30 horas de la pasada jornada, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el aviso de que la mujer estaba de parto en su casa en Favara. Hasta la vivienda se desplazó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico asistió el nacimiento de una niña, informa el CICU.

Tras proceder al pinzamiento del cordón umbilical y comprobar que mamá y bebé estaban en buen estado de salud, ambas fueron trasladadas al Hospital de La Ribera, en Alzira (Valencia), en la ambulancia de soporte vital avanzado.