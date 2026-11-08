Asistido un hombre por contusión en una pierna tras un accidente en la N-332 a la entrada de Favara (Valencia) - CONSORCIO BOMBEROS VALENCIA

VALÈNCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los servicios sanitarios han asistido y trasladado al hospital a un hombre de 46 años por contusión en una pierna tras sufrir un accidente de tráfico en la entrada de Favara (Valencia), en la carretera N-332.

De un lado, desde el Consorcio Provincia de Bomberos de Valencia han indicado que el aviso se recibió a las 21.19 horas de este sábado y han precisado que hasta el lugar se movilizaron dos dotaciones de Cullera y Gandia, con sargento de Gandia.

Se trata de un coche que quedó volcado sobre un lateral. Los efectivos han excarcelado al ocupante y ha sido transferido a los servicios sanitarios. Los trabajos finalizaron a las 22.27 horas.

Mientras, desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han apuntado que por su parte han intervenido una unidad del SAMU y una unidad de Soporte Vital Básico (SVB).

Los medios sanitarios han asistido a un hombre de 46 años por contusión en una pierna y posteriormente ha sido trasladado al Hospital de La Ribera, en Alzira, en la ambulancia de SVB.