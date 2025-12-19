La Asociación de Damnificados DANA Horta Sud exige a Llorca que reclame el acta a Mazón como condición para reunirse

Archivo - Un grupo de personas durante una protesta de asociaciones de víctimas de la dana, frente al Palau de la Generalitat, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Damnificados DANA Horta Sud - Valencia ha exigido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que reclame el acta de diputado a Carlos Mazón como condición para reunirse con el nuevo jefe del Consell, al tiempo que ha agradecido al también secretario general del PPCV la invitación a reunirse con ellos.

Así lo ha manifestado en un comunicado difundido este viernes. Cabe recordar que las otras dos principales asociaciones de víctimas de la dana (la Associació Víctimes de la DANA 29 d'octubre 2024 y la Associació de Víctimes Mortals 29-O) también pidieron al jefe del Consell la misma condición para reunirse: el acta de diputado del 'expresident'.

Asimismo, desde la asociación ven "desacertadas" las declaraciones del jefe del Consell "en las que se le atribuye a alguna de las asociaciones una supuesta búsqueda de venganza y no de justicia".

"Consideramos que ese no es el camino de la conciliación. Desde las asociaciones entendemos que perseguimos la justicia a través de la investigación de la verdad, la depuración de responsabilidades, así como la defensa de los derechos de las personas afectadas y la reparación por los daños sufridos", ha expresado.

Además, los damnificados reiteran su compromiso con la exigencia de cambios "efectivos" en las políticas y protocolos de emergencias que garanticen la protección de la ciudadanía "para que una tragedia como la de 2024 no vuelva a repetirse nunca en ninguna parte".