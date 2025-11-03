Asociación Damnificados Horta Sud espera que el nuevo 'president' tenga más contacto con las víctimas y el Gobierno

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Damnificados de l'Horta Sud, Christian Lesaec, ha calificado la dimisión de Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat como "un cierre de capítulo", tras el que ha pedido que se abra una "nueva etapa" en la que el nuevo jefe del Consell tenga más contacto con las víctimas de la dana y más colaboración con el Gobierno.

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press Televisión en el día en el que Mazón ha anunciado y registrado su dimisión y ha apelado a la "responsabilidad" de la mayoría parlamentaria de Les Corts para elegir un nuevo jefe del Consell.

Lesaec ha explicado que la dimisión de Mazón era algo que "tenía que llegar" para la mayoría de los afectados, que llevaban "meses esperando". "Yo no diría que hay un sentimiento de alegría, pero desde luego la gente está más o menos satisfecha, aunque muchos dicen ha llegado tarde", ha constatado.

Según ha indicado, la figura del hasta ahora 'president' "provocaba y provoca tanto rechazo" que "era difícil convencer a los asociados" de mantener reuniones con la Generalitat: "Es muy difícil, aunque yo de verdad estuviera totalmente convencido que había que reunirse, convencer a la gente en esas condiciones, y es la realidad. Entonces, ha dimitido, es algo bueno en principio".

Dicho esto, Lesaec ha recordado que la asociación que preside reclamó que Mazón fuera a declarar como testigo en la causa judicial que investiga la gestión de la dana, al considerar que "tiene cosas que aportar y podría ayudar a averiguar la verdad, que es lo que en realidad todos queremos".

"Queremos saber qué ocurrió, por qué las cosas se dieron como se dieron, cuáles han sido los fallos más graves, por qué el ES-Alert tardó tanto, si se esperó a que (Mazón) diera el visto bueno o no", ha expuesto.

En cualquier caso, ha señalado que el 'president' en funciones "va a seguir como diputado con su aforamiento, y al final ni vendrá como testigo ni como imputado": "Estamos un poco igual".

EL FUNERAL, "UN BAÑO DE REALIDAD"

Respecto al funeral de Estado de la semana pasada, que precipitó la dimisión de Mazón tras los abucheos de familiares de víctimas hacia él, Lesaec ha explidado que "lo más duro" para la mayoría de los asistentes fue el momento en el que se leyeron los nombres de los 237 fallecidos, 229 de ellos en la provincia de Valencia.

Además, ha opinado que para Carlos Mazón ese momento fue "un baño de realidad" y es lo que le hizo "reaccionar".

De cara a su sucesor, ha pedido que tenga "una actitud más positiva, con más ganas de acercarse a las asociaciones y de trabajar en conjunto, y también que haya intención de colaborar con el Gobierno de España". "Aquí deben de olvidarse unos y otros de sus objetivos políticos y tienen que mirar por el bien de los valencianos", ha reclamado.

Sobre la declaración judicial de este lunes como testigo de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la dana, Lesaec considera "un poco sospechoso" que la comunicadora diga que recibió un mensaje con un vídeo de la situación de esa tarde en Utiel y no lo viera ni lo enseñara al 'president'.

Por otro lado, ha destacado que los miembros de la Asociación de Damnificados de l'Horta Sud tienen "un cierto sentimiento de orgullo" por haber presentado, la semana pasada, una reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat y la Confederación Hidrográfica de Júcar (CHJ) en la que reclaman 58 millones de euros por daños.