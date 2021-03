Las asociaciones de Alzheimer critican que las unidades terapéuticas de respiro no están en la vacunación

VALÈNCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federació Valenciana d'Associacions de Familiars i Amics de Persones amb Alzheimer (FEVAFA), compuesta por 38 asociaciones de la Comunitat Valenciana que ofrecen sus servicios por medio de 56 centros, ha mostrado su "preocupación ante la situación que están viviendo 35 Unidades Terapéuticas de Respiro que forman parte de su red asistencial".

Según ha denunciado en un comunicado, la pasada semana se informó a la federación que estas unidades "no van a ser vacunadas como servicio sociosanitario" ya que "no están incluidas en la estrategia de vacunación nacional porque no son centro de día o equivalentes".

"Nos sorprende esta peligrosa decisión, pues nos vamos a encontrar con unidades que atienden a personas mayores con alzheimer y otras demencias asumiendo un riesgo incomprensible en su funcionamiento diario, ya que no podemos dejar de atender a nuestras familias. Y todo esto teniendo en cuenta que en otras comunidades autónomas sí se han vacunado ya a todas la Unidades de Respiro.

La directora de AFA Castalla, Eva Ramón, ha lamentado que el hecho de que las Unidades Terapéuticas de las AFA no tengan consideración de servicio sociosanitario y por tanto no entren en la vacunación supone un "daño moral por la poca consideración de la administración a tantos años de lucha, trabajo, profesionalización, dedicación y trabajo diario".

Además, ha recriminado que "muestra una desconexión con la realidad del día a día de las familias que tienen en su seno una persona afectada por esta enfermedad, de las cuales, cientos de ellas encuentran su alivio, su apoyo, su sostén en las Unidades Terapéuticas de las AFA".

"Bien es cierto que, al tener personas usuarias de avanzada edad, estas van a ir siendo vacunadas en función de su rango de edad. Pero, ¿qué ocurre con las personas usuarias jóvenes y con los 250 profesionales sociosanitarios que dejamos totalmente desprotegidos? Además, hemos de incidir que, en el caso de las unidades de respiro, el riesgo de contagio es aún mayor que en una residencia al existir diariamente un trayecto de regreso a casa", ha expuesto.

En esta línea, la gerente de AFA Valencia, Ana Morón, ha criticado que "es una completa irregularidad, se llame el servicio unidad o de otra manera, ya que los profesionales que en ella trabajan son profesionales sociosanitarios y, según la estrategia nacional de vacunación, los profesionales sociosanitarios están dentro de la fase 3 de vacunación".

"De hecho, ya prácticamente todos estos profesionales están vacunados en la primera dosis. ¿Por qué se han quedado entonces nuestros profesionales sin vacunar?" ha insistido

Por todo lo anterior, FEVAFA denuncia que las unidades terapéuticas, "a pesar del gran esfuerzo que están realizando durante toda esta pandemia, se han encontrado con una situación del todo discriminatoria".

Finalmente, la Federación ha mostrado su "absoluto apoyo" a las 35 AFAs afectadas y, especialmente, a sus 250 profesionales que van a seguir arriesgando su salud, como han hecho hasta ahora, para no dejar en una situación de desamparo a las familias".