Asociaciones escénicas apoyan al profesorado en huelga y piden una "apuesta por las artes" en la educación

Manifestación a favor de la enseñanza pública, a 4 de junio de 2026, en València. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones profesionales de artes escénicas de la Comunitat Valenciana han expresado públicamente su "apoyo absoluto e incondicional" al colectivo de maestros y maestras, profesoras y profesores de la escuela pública valenciana en sus legítimas reivindicaciones., al tiempo que reclaman que haya "una apuesta por las artes" en la educación.

En un comunicado conjunto, estas entidades recalcan que "la cultura y la educación son dos pilares fundamentales e inseparables de cualquier sociedad libre, crítica y democrática".

"No hay futuro para nuestra cultura sin una escuela viva, fuerte y digna. Por ello, consideramos que defender los derechos de nuestro profesorado es también defender el futuro de nuestra infancia y de nuestra identidad como pueblo", sostienen.

Además, como profesionales de la cultura que trabajan diariamente "codo con codo" con los centros educativos, son "testigos directos de la vocación, el esfuerzo y la resiliencia del profesorado valenciano frente a las dificultades".

Asimismo, señalan que "el sector de las artes escénicas también se encuentra profundamente precarizado, y ello afecta directamente a nuestra capacidad de contribuir, con garantías, a la formación cultural del alumnado".

Además, recalcan que el teatro es "una herramienta complementaria imprescindible para construir una sociedad más crítica, más sensible y mejor formada".

Por todo ello, se unen a su voz para reclamar "condiciones laborales dignas que garanticen la calidad de la enseñanza, más recursos y plantillas estables para poder atender la diversidad en las aulas de manera real y efectiva, la protección y el fomento de nuestra lengua, como vehículo de cohesión social y riqueza cultural".

También abogan por "una apuesta decidida por las artes y la creatividad en el sistema educativo, como herramientas clave para el desarrollo integral de las personas, el reconocimiento de las actividades extraescolares como una parte esencial del proceso educativo, así como la remuneración adecuada de las horas que el profesorado les dedica, que no pueden depender exclusivamente de su voluntad y compromiso personal".

"Defender las actividades extraescolares es defender una educación que va más allá de las aulas y que conecta el aprendizaje con la vida, la creatividad y la participación social", argumentan.

En esta línea, exponen que "la escuela no es un negocio ni un terreno de juego político: es el corazón de nuestra sociedad". "Si se recorta en educación, se recorta en futuro. Si se maltrata a quienes educan, se debilitan los cimientos de nuestra sociedad. Instamos a la Conselleria de Educación y a la Generalitat Valenciana a establecer un proceso de diálogo sincero que permita alcanzar, de la manera más rápida posible, acuerdos consensuados y justos que garanticen la estabilidad del sistema educativo. Todo nuestro apoyo, maestras, maestros, profesoras y profesores. Vuestra lucha es también la nuestra", concluyen.

El manifiesto está suscrito por AVETID-Associació Valenciana d'Empreses d'Arts Escèniques; AVED-Associació Valenciana d'Empreses de Dansa; AVEET-Associació Valenciana d'Escriptores i Escriptors Teatrals; APCCV-Associació de Professionals de Circ de la Comunitat Valenciana; APDCV-Associació de Professionals de la Dansa de la C. Valenciana; GC Gestió Cultural-Associació Valenciana de Professionals de la Cultura; ADVAEM-Associació de Distribuïdors Valencians d'Arts Escèniques i Música; Comitè Escèniques- Associació de Creadors i Creadores d'Arts Escèniques Valencianes; AAPV-Actors i Actrius Professionals Valencians; y PROART-Professionals d'Arts Escèniques de Castelló i Comarques.