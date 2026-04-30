Asociaciones de víctimas de dana agradecen el Premi Vicent Ventura: "Hay que seguir defendiendo una sociedad crítica"

Las asociaciones de víctimas de la dana reciben el premio Vicent Ventura - ASOCIACIONES DANA

VALÈNCIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de víctimas de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 han agradecido el Premi Vicent Ventura 2026 de la Universitat de València (UV) y han asegurado que este reconocimiento "recuerda" la necesidad de "seguir defendiendo una sociedad crítica y democrática".

La universidad ha otorgado este galardón a las entidades en reconocimiento a su trayectoria cívica, su compromiso democrático y la defensa de la dignidad, la memoria y los derechos de las personas afectadas.

El galardón, instaurado por la UV en homenaje al periodista, político y activista Vicent Ventura, será entregado el próximo 15 de mayo, a las 19 horas, en el Aula Magna del Centre Cultural La Nau.

Desde las asociaciones valoran este reconocimiento "con emoción y responsabilidad", especialmente porque proviene de las universidades públicas valencianas y de un premio vinculado a la memoria de una figura referente del compromiso democrático, la defensa de las libertades y el pensamiento crítico.

En representación de las asociaciones de víctimas asistirán Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024, y Rosa Álvarez Gil, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29-O.

El Premi Vicent Ventura reconoce anualmente a personas y colectivos que han destacado por su compromiso cívico, social y cultural. Este año, el jurado ha distinguido también al sindicalista Miquel Coll y a la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó.

La comisión organizadora y el jurado están integrados por la UV, la Universitat Jaume I, la Universitat d'Alacant, personas vinculadas a Vicent Ventura y organizaciones sociales y sindicales como CCOO, Intersindical Valenciana, UGT y la Unió de Periodistes Valencians.

Desde las asociaciones han querido compartir este reconocimiento con todas las víctimas, las familias y las personas afectadas por la dana, así como con todas las entidades, colectivos y personas "que han sostenido, desde la solidaridad y el apoyo mutuo, la lucha por la verdad, la justicia y la reparación".

También han puesto en valor el papel de la UV y de la comunidad universitaria, "que desde el primer momento estuvieron al lado de las personas afectadas, aportando conocimiento, ayuda y compromiso social en momentos especialmente difíciles".

"Recibir un premio con el nombre de Vicent Ventura es también un recordatorio de la necesidad de seguir defendiendo una sociedad crítica, democrática y comprometida con los derechos humanos y con las personas más vulnerables", han subrayado.