Asociaciones de víctimas de dana agradecen el Premi Vicent Ventura: "Hay que seguir defendiendo una sociedad crítica"

Las asociaciones de víctimas de la dana reciben el premio Vicent Ventura
Las asociaciones de víctimas de la dana reciben el premio Vicent Ventura - ASOCIACIONES DANA
Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 30 abril 2026 13:20
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VALÈNCIA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de víctimas de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 han agradecido el Premi Vicent Ventura 2026 de la Universitat de València (UV) y han asegurado que este reconocimiento "recuerda" la necesidad de "seguir defendiendo una sociedad crítica y democrática".

La universidad ha otorgado este galardón a las entidades en reconocimiento a su trayectoria cívica, su compromiso democrático y la defensa de la dignidad, la memoria y los derechos de las personas afectadas.

El galardón, instaurado por la UV en homenaje al periodista, político y activista Vicent Ventura, será entregado el próximo 15 de mayo, a las 19 horas, en el Aula Magna del Centre Cultural La Nau.

Desde las asociaciones valoran este reconocimiento "con emoción y responsabilidad", especialmente porque proviene de las universidades públicas valencianas y de un premio vinculado a la memoria de una figura referente del compromiso democrático, la defensa de las libertades y el pensamiento crítico.

En representación de las asociaciones de víctimas asistirán Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024, y Rosa Álvarez Gil, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29-O.

El Premi Vicent Ventura reconoce anualmente a personas y colectivos que han destacado por su compromiso cívico, social y cultural. Este año, el jurado ha distinguido también al sindicalista Miquel Coll y a la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó.

La comisión organizadora y el jurado están integrados por la UV, la Universitat Jaume I, la Universitat d'Alacant, personas vinculadas a Vicent Ventura y organizaciones sociales y sindicales como CCOO, Intersindical Valenciana, UGT y la Unió de Periodistes Valencians.

Desde las asociaciones han querido compartir este reconocimiento con todas las víctimas, las familias y las personas afectadas por la dana, así como con todas las entidades, colectivos y personas "que han sostenido, desde la solidaridad y el apoyo mutuo, la lucha por la verdad, la justicia y la reparación".

También han puesto en valor el papel de la UV y de la comunidad universitaria, "que desde el primer momento estuvieron al lado de las personas afectadas, aportando conocimiento, ayuda y compromiso social en momentos especialmente difíciles".

"Recibir un premio con el nombre de Vicent Ventura es también un recordatorio de la necesidad de seguir defendiendo una sociedad crítica, democrática y comprometida con los derechos humanos y con las personas más vulnerables", han subrayado.

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