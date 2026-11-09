La Assemblea Feminista llama a llenar los balcones de delantales para reivindicar a las cuidadoras

Archivo - Decenas de personas durante la manifestación convocada por la Assemblea Feminista por el 8M, a 8 de marzo de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Assemblea Feminista de València hace un llamamiento a colgar delantales reivindicativos en los balcones, ventanas y espacios visibles durante los días previos a la huelga general y especialmente el miércoles 11, día en el que está convocada a nivel estatal.

"Los delantales son un símbolo de todas aquellas personas, la mayoría mujeres migrantes y racializadas, que sostienen los cuidados y que, por sus condiciones laborales, a menudo no pueden ejercer el derecho de huelga o encuentran mayores obstáculos: trabajadoras del hogar internas, ames de casa y cuidadoras familiares de personas dependientes, putas y presas, entre otros", expresa la entidad.

En un comunicado, anima a "llenar las calles y los balcones de un símbolo de reconocimiento, solidaridad y lucha que recuerde que los trabajos feminizados y racializados también necesitan derechos laborales y cobertura jurídica". Recuerda además que "aquellas que sostienen la vida en el sistema capitalista se ven más impactadas por los alquileres imposibles y los salarios estancados".

Desde la Assemblea Feminista manifiestan su apoyo a la huelga general del 11N convocada por sindicatos laborales y de vivienda el próximo 11 de noviembre, al considerar que es una jornada de movilización necesaria para defender los derechos sociales, laborales y de vivienda y fortalecer la organización popular: "Vivir nos está costando la vida".

Durante los últimos años, esta organización ha participado activamente en diferentes movilizaciones y huelgas para "a ampliar el significado e incorporar la dimensión de los cuidados; es decir, de trabajos imprescindibles para sostener la vida".

"Desde las huelgas feministas del 8M de 2018 y 2019 hasta las huelgas contra el genocidio a Palestina y la huelga general de 2025 en València para exigir medidas políticas a los responsables de la gestión asesina de la dana de 2024, hemos sido parte activa de una lucha colectiva que también ha tenido que hacer frente a las multas y la represión. El 11 de noviembre saldremos a las calles para defender que vivir no nos cueste la vida".