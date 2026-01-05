Associació per la Coeducació alerta de que el decreto de convivencia "invisibiliza" la violencia de género en el aula

Archivo - Imagen de recurso de una pizarra escolar - GVAEDUCACIÓ - Archivo

VALÈNCIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Associació per la Coeducació ha advertido este lunes que el nuevo decreto de convivencia del Consell "invisibiliza la violencia de género en las aulas valencianas", supone un "retroceso alarmante en materia de igualdad" y una "desprotección evidente ante las violencias machistas en el entorno escolar".

Así lo ha indicado en un comunicado en el que señala que cerca de 80 entidades han firmado un escrito de protesta contra la nueva norma, que entra en vigor este mes. Entre las firmantes se encuentra la Confederació Gonzalo Anaya, FAMPA, sindicatos de la enseñanza o el Institut Interuniversitari d'Estudis de les Dones de la Universitat de València.

Según denuncia en un comunicado, lo que se presenta como una "actualización normativa" les ha "encendido las alarmas" porque el nuevo texto "desplaza la coeducación de su lugar como eje vertebrador para convertirla en una mención meramente testimonial".

"Al diluir la igualdad de género en conceptos genéricos como 'bienestar', se pierde la capacidad de intervenir sobre las causas estructurales de los conflictos", critican desde la asociación, que lamenta que la coeducación "ha pasado de ser una herramienta de prevención activa a convertirse en un elemento decorativo que carece de medidas concretas u obligaciones reales para los centros".

Asimismo, cuestiona que la Conselleria de Educación no contase con la comunidad educativa y asociaciones diversas para la redacción del decreto. A su juicio, "esta exclusión demuestra que no les importan las opiniones de agentes implicados y especialistas, por eso se les ignoró en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de convivencia".

Uno de los puntos más críticos que señala la asociación es la sustitución de enfoques específicos por el concepto de "bienestar", que presenta una "ambigüedad peligrosa". "Al meter en un mismo saco situaciones tan diversas como el acoso escolar, los problemas emocionales y la violencia sexual, se corre el riesgo de neutralizar la gravedad de estas últimas", advierten y subrayan que "llamarlo todo bienestar no protege más; al contrario, invisibiliza las violencias".

CONCILIACIÓN Y FALTA DE RECURSOS

La preocupación se extiende también a la generalización de los métodos de conciliación para resolver conflictos. La Associació per la Coeducació alerta de que aplicar el diálogo "de forma indiscriminada en contextos de desigualdad o violencia puede derivar en una grave revictimización".

"En escenarios donde existen relaciones de poder desiguales o miedo forzar una mediación no es una solución justa, sino una presión añadida para la víctima. Esta decisión, la de mediar, puede ser muy peligrosa si se aplica sin perspectiva feminista, sin herramientas coeducativas y sin formación especializada", alerta la entidad.

A este complejo panorama se suma la falta de medios para ejecutar la norma. En esta línea, denuncia que el decreto "aumenta la carga de responsabilidad sobre el profesorado y los equipos directivos, pero llega sin presupuesto, sin personal especializado y sin planes de formación obligatoria".

Para la entidad, "legislar sobre salud mental y convivencia sin dotar a los colegios de herramientas reales es un brindis al sol que deja a los profesionales en una situación de total indefensión".

La asociación pide "dotación urgente" de recursos económicos, humanos y formativos, incluyendo personal especializado en salud mental y mediación con perspectiva de género, manteniendo y reforzando la figura de coordinador/a de igualdad y convivencia, así como el Observatorio de Igualdad y Convivencia.

La Associació per la Coeducació, considera un "éxito" la adhesión de firmas al comunicado "como prueba de que, nuestra inquietud, no es algo meramente particular sino compartida a nivel social y que exige, por tanto, una respuesta inmediata" de la Conselleria, ante la que se muestran "pesimistas".

Bajo el lema 'Sin coeducación no hay convivencia', la asociación reclama la retirada inmediata del decreto 193/2025; exigen que la igualdad vuelva a ser el "eje central" del sistema educativo y que se excluya explícitamente la conciliación "en cualquier caso que involucre violencia".