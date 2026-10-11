Associació Valenciana d'Escriptors reivindica el "patrimonio lingüístico" y pide más recursos para la AVL

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VALÈNCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios (Clave) manifiesta, con motivo del 9 d'Octubre, su apoyo "incuestionable" a las expresiones literarias en ambas lenguas oficiales de Comunitat Valenciana porque "el patrimonio lingüístico de cualquier sociedad es siempre una riqueza cultural". "Damos nuestro apoyo a las actuaciones y decisiones de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y, al mismo tiempo, pedimos que sea dotada con los recursos necesarios para el trabajo técnico que le corresponde".

Así lo expresa este domingo la junta directiva de la entidad, a través de un comunicado en el que recuerda que representa a "una gran parte del patrimonio literario valenciano contemporáneo". "Nos duele cualquier agresión a las lenguas, particularmente a las minorizadas", subraya.

Clave pide la "máxima atención" al valenciano en el sistema educativo, "ámbito de uso trascendental donde se ha aspirado en las últimas décadas a una cierta normalidad", al tiempo que solicita de las administraciones la ejecución permanente de campañas de animación lectora y de promoción de los libros en valenciano, de encuentros con autores y autoras, de planes de fomento de la lectura, etc., facilitando también la dotación suficiente de libros y revistas en valenciano en las bibliotecas públicas, renovando y actualizando los fondos con las nuevas publicaciones para compensar su déficit social.

En cuanto a la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana, por su trascendencia en la vertebración de la comunicación sociocultural, solicita también una mayor presencia del valenciano, especialmente en la radiotelevisión pública valenciana (À Punt TV y À Punt Radio), al haber observado su reducción en los últimos años.

NO USAR LA LENGUA "COMO ARMA DE AGRESIÓN POLÍTICA"

"Nos gustaría, en definitiva, que el tratamiento de la lengua valenciana fuera cultural, con total respeto, y que quedara al margen del debate político partidista y de sus presiones. Por todo esto, aspiramos a que en las instituciones públicas -Generalitat, diputaciones, ayuntamientos- se trabaje para evitar que se utilice la lengua como un arma de agresión política", resume.

Y concluye: "Lo que queremos, como autores y autoras, es continuar escribiendo para contribuir a agrandar el patrimonio literario valenciano, sin tener que estar continuamente pendientes de los azares extralingüísticos".