Associació Víctimes Dana 29O no se reunirá con Mazón hasta no estar "efectivamente" en la comisión de Les Corts

Se persona como acusación particular en representación de 21 familiares de víctimas mortales

Una damnificada lamenta que mientras hace la declaración de su marido muerto Mazón "siga sin asumir responsabilidades" y las víctimas del Metro critican que la historia "se repita"

VALÈNCIA, 4 (EUROPA PRESS)

La Associació de Víctimes Dana 29 octubre 2024 no se reunirá con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, hasta que no estar "efectivamente" en el listado de comparecientes en la comisión de investigación sobre la tragedia en Les Corts. La asociación se personó el pasado 8 de mayo como acusación particular en representación de 21 familiares de víctimas mortales.

"Hasta entonces no vamos a mover ficha en ningún sentido", ha recalcado su presidenta, Mariló Gradolí, en un acto celebrado frente a las puertas del Palau de la Generalitat para hacer una valoración de los cinco meses desde que la asociación se constituyó tras esta riada en la que "no sonó una alarma que hubiera podido salvar vidas" y ha recalcado que la situación "se resume en dos palabras: Mazón dimisión".

Al respecto, ha señalado que tras "el menosprecio total" inicial de Mazón --de quien ha criticado su "falta de credibilidad por mentir" y de quien "aún hoy no se sabe dónde estuvo-- se ha visto "obligado a contactar con las víctimas" tras ser recibidas las asociaciones por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen) y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez).

Sin embargo, le ha señalado que "el reconocimiento no es una reunión, es estar efectivamente en el listado de comparecientes de Les Corts" y hasta entonces "no tiene nada más que hablar" ya que esta comisión, ha subrayado, es "solo un primer paso para el objetivo real que es la verdad, la justicia y la reparación".

Gradolí ha apuntado que las reivindicaciones, que comparten con el resto de asociacionen, se centran en reclamar la celebración de un funeral de Estado, arreglar definitivamente los ascensores dañados, adaptar las infraestructuras a la realidad del cambio climático en previsión de nuevos episodios climáticos, así como la participación activa y comparecencias de las asociaciones de víctimas en las comisiones de investigación de todas las instituciones.

Asimismo, reclaman garantizar el apoyo psicológico a las víctimas, facilitar las ayudas económicas, revisar y mejorar los protocolos de Emergencia y que las instituciones que se han comprometido a visitar las zonas afectadas lo hagan "de la mano de las asociaciones y vecinos para que sepan cómo estamos y qué paso ese día".

PERSONACIÓN JUDICIAL

En ese sentido, la abogada Miriam Salmerón ha explicado que esta personación en la causa abierta por el juzgado número 3 de Catarroja "no solo es un derecho, sino que es necesidad inexcusable y un deber social como víctimas directas para contribuir al total esclarecimiento de los hechos, al agotamiento de todas las vías de investigación y la pertinente reclamación de responsabilidades, que es un clamor social".

Así, ha explicado que aunque parezca que la que el procedimiento está siendo "muy ágil" en comparación con otras macrocausas "queda un largo camino por recorrer" ya que es "compleja no solo a nivel jurídico, sino a nivel humano por la dureza extrema de los testimonios de los perjudicados".

"¿SI NO TIENE MIEDO POR QUÉ NO DECLARA?"

Por su parte, una de las víctimas asociadas, Toñi García, ha señalado que mientras Mazón visitaba ayer Massanasa sin anunciarlo ella estaba haciendo las declaraciones de renta de su marido y su hija muertos en la riada y ha criticado que "la ley no es igual para todos".

"Mientras que el ciudadano de pie, un fallecido como mi marido y mi hija, tienen que cumplir sus obligaciones y pagar sus impuestos, Mazón sigue ahí aforado, sin que se les pueda exigir ninguna responsabilidad política, es un cobarde que esconde su agenda, y un mentiroso sin ningún tipo de credibilidad", ha recalcado, y se ha preguntado: "Si no tiene miedo, por qué no declara":

Sin embargo, ha señalado que se dedica a "halagar los presupuestos de la vergüenza" con Vox para "mantenerse en el cargo". "¿Es eso en lo que él piensa, en el dinero va a ganar si lo mantienen hasta el 13 de julio para que tenga dos años de paga de presidente?", le ha cuestionado.

"LA HISTORIA SE REPITE"

En el acto también ha intervenido Beatriz Garrote, la presidenta de la Associació de Víctimes del Metro --el accidente de 2006 en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas-, que ha recalcado que les "duele mucho ver cómo se repite la historia: No han aprendido nada".

A sí, ha lamentado que "nuevamente un gobierno valenciano del PP tras un comportamiento negligente" vuelve a "mentir y a desacreditar a las víctimas", pero "afortunadamente, esta vez no les ha funcionado la estrategia del silencio". Pero lo que "más indigna es que Mazón no dimite y lo que es peor es que nadie en el PP le desautoriza: "Cuánta gente debería de morir para que alguien diga 'Mazón lo has hecho mal'". "La sociedad valenciana no se merece este presidente, no ha estado y no va a estar a la altura", ha apostillado.

La asociación trabaja en un acto homenaje a todas las víctimas para el primer aniversario de esta catástrofe y ha preparado una campaña para recabar donaciones.