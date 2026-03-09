Las Atarazanas exhibe "el deseo insaciable de reencontrarse con la naturaleza" con la muestra 'VerdeVerdad'

Jardines verticales de Mónica Jover en Las Atarazanas - MAKMA

La exposición 'VerdeVerdad', comisariada por la revisa MAKMA de artes visuales y cultura contemporánea, muestra en las Atarazanas del Grao de València las múltiples caras de la naturaleza y "el deseo insaciable de reecontrarse con ella" a través de las obras de Calo Carratalá, Francisco Caparrós, Mónica Jover Calvo, Olga Diego y Sebastián Nicolau.

El espectador podrá transitar por la verdad dual de la naturaleza que "nos atrae y nos inquieta a partes iguales". "Es una invitación a reconocer la huella que el entorno deja en nosotros, entendiendo el paisaje no solo como belleza, sino como una superficie viva de nuestra propia memoria", apuntan sus responsables.

"Todos los espacios provocan en mí sensaciones, miedos, deseos, angustias; los lugares que habito y que me atraviesan van dejando en mí su huella, una suerte de tatuaje interior que me va constituyendo", confiesa Calo Carratalá (Torrent, Valencia, 1959), quien exhibe tres obras de gran formato y una serie de seis paisajes con los que plantear "más que simples consideraciones estéticas o pragmáticas", en búsqueda de una relación con el entorno entendida como "cuestión filosófica sobre la identidad".

Un trayecto personal que, en el caso de Francisco Caparrós (Baza, Granada, 1954), se erige a través de "esa urdimbre de bosques y paisajes para limpiarme por dentro del trajín diario, sintiendo los temblores de la naturaleza amortiguados por el propio acto creativo de elaborarlos plásticamente". Media docena de fotografías de gran formato en las que "la belleza y el drama están unidos. Belleza en las arboledas, los bosques, las estructuras verticales o emboscaduras, y tristeza que se deja entrever allí donde la propia belleza anuncia un tiempo que languidece.

Acaso "una evocación sensible del paisaje, el territorio y la memoria" como la que propone Mónica Jover (Alcoi, Alicante, 1973), en cuyas obras "la naturaleza se manifiesta como fuerza viva y como espejo del ser". De este modo, la artista busca "propiciar una experiencia de contemplación pausada y una reflexión profunda sobre el vínculo esencial entre el ser humano y su entorno, así como sobre la necesidad de su preservación". Un nexo que en 'VerdeVerdad' muestra su "evolución a través de la introducción del hilo hasta conformar proyectos site-specific donde el territorio se transforma en una superficie viva de memoria".

MÁS DE 3.000 BOTELLAS DE PLÁSTICO RECICLADAS

Como inquietantemente vívida se manifiesta la 'Isla Flotante' de Olga Diego (Alicante, 1969), una instalación escultórica de carácter ecológico y educativo que reflexiona sobre la acumulación de plásticos en los océanos y que toma su nombre de la 'isla de basura' u 'Octavo Continente' del Pacífico Norte, "transformando esa realidad en una propuesta artística de concienciación y construcción colectiva". 3.612 botellas de plástico recicladas que conforman esta estructura con forma de iceberg, en la que "una parte emerge sobre el agua mientras otra permanece sumergida, sugiriendo la dimensión oculta del problema medioambiental".

Una dimensión verde que para Sebastián Nicolau (València, 1956) ha estado presente en sus obras "desde las primeras hasta las últimas, emboscando veracidad y ficción, tangibilidad y representación: como color pictórico, como destellos lumínicos o como negros contraluces". Naturalezas, pliegues, abstracciones y paisajes que "han intentado, a través de juegos con la percepción, desvirtuar la apreciación de la realidad en busca de alguna otra verdad".

La identidad gráfica de la muestra es un juego entre observador y observado. "La hoja-ojo nos devuelve la mirada para emplazarnos en una naturaleza que no es solo paisaje, sino una presencia que nos tensiona con sorpresa y alarma, dos poderosos catalizadores de la atención. En ese cruce de miradas surge una pregunta: ¿qué ocurre cuando el medio también parece examinarnos?", se interroga el diseñador José Antonio Campoy, responsable de la identidad.

"La hoja roída, despojada de su sentido fuera del ecosistema, sugiere un tiempo de desgaste y degradación. Frente a ella, el espectador es invitado a detenerse, a mirar de nuevo y a reflexionar sobre nuestra relación con un entorno que, silenciosamente, también nos interpela", añade Campoy, miembro del consejo editorial de MAKMA y comisario de la exposición junto a su director, Salva Torres, y los editores Merche Medina y Jose Ramón Alarcón.

"Desde el Ayuntamiento de València celebramos la llegada de esta muestra a las Atarazanas del Grao, un espacio que con 'VerdeVerdad' se transforma en un escenario de introspección donde la naturaleza deja de ser un simple escenario para convertirse en una cuestión de identidad", afirma José Luis Moreno, concejal de Acción Cultural de València.

La muestra se inaugura este martes, a las 19 horas, en las Atarazanas, donde estará hasta el próximo 28 de junio.