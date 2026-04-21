La Audiencia de Castellón condena a prisión a 6 personas por integrar un grupo criminal que traficaba con cocaína

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CASTELLÓN 21 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a penas de prisión de entre dos meses y seis años y medio por los delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal a seis personas que formaban parte de un clan delictivo estable y permanente en el tiempo dedicado a traficar con cocaína, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La Sala ha impuesto seis años y medio de prisión y multas de un millón de euros a dos de los condenados, de nacionalidad albanesa y considerados cabecillas de la banda, y ha acordado sustituir la pena privativa de libertad por la de expulsión del territorio nacional una vez cumplidos los dos años de cárcel.

Para un tercer hombre, que estaba en un segundo nivel del entramado delictivo y se dedicaba a transportar la droga, la pena es de tres años y once meses de cárcel y una multa de 400.000 euros.

La sentencia condena a seis meses de prisión a otros dos miembros de la banda -uno de los cuales accedió a aparecer como arrendatario de un inmueble ubicado en Valencia usado por los narcotraficantes, pese a que nunca llegó a vivir allí; mientras que el otro desarrollaba los contactos para el alquiler del inmueble, ya que era la persona encargada de abonar, en metálico, el pago de la renta del alquiler al arrendador, entregando el dinero correspondiente a la mensualidad de la renta-.

Además, ha sido condenada a dos meses de cárcel la hermana de uno de ellos como cómplice del delito de organización criminal, por ayudar a su familiar a pagar el alquiler en momentos puntuales.

La sentencia, dictada a partir de un acuerdo de una conformidad entre las partes, considera probado que los penados formaban parte de una organización que actuaba en las provincias de Valencia y Castellón, en la que todos ellos tenían una función asignada, como la de dirigir la banda y conseguir las sustancias, transportar la droga o alquilar las viviendas para custodiarla y prepararla para su venta.

El 18 de diciembre de 2024, uno de los condenados circuló por la autopista AP-7 desde Valencia hasta Castellón, donde fue sorprendido por la Policía Nacional con siete paquetes de cocaína de un kilogramo de peso cada uno que llevaba ocultos en una bolsa de rafia de un supermercado en el interior del maletero.

La droga había sido colocada poco antes en el vehículo por otros dos penados, los líderes de la organización, quienes fueron detenidos a las ocho de la tarde de ese mismo día.

Durante los registros domiciliarios practicados en las viviendas de los narcotraficantes, localizadas en los municipios de l'Eliana y de Valencia, se localizaron diferentes cantidades de cocaína y los utensilios necesarios para prepararla para su distribución, al igual que dinero procedente de su venta.

La cantidad incautada de estupefacientes se habría vendido en el mercado ilícito por más de 726.000 euros.

La sentencia, que es firme, acuerda el decomiso y la destrucción de la droga y el comiso de los bienes e instrumentos incautados como dos vehículos, dinero o teléfonos, que se destinarán a la prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con las drogas, en virtud de la Ley 17/2023 de 29 de mayo.