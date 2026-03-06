La Audiencia confirma la decisión de la jueza de la dana y descarta que Pedro Sánchez testifique en la causa

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (1d), visita las unidades del Ejército que colaboran en la ayuda y reconstrucción de la DANA en el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de Bétera (CGTAD), a 23 de enero de 2025, en Bétera, Va - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la decisión de la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, y ha denegado la declaración testifical del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así se desprende de una resolución, notificada este viernes a las partes del procedimiento, en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

La Sala desestima así íntegramente en un auto el recurso de apelación interpuesto por la acusación popular que ejerce la organización Hazte Oír.

El tribunal argumenta que las razones alegadas por los recurrentes "no parecen suficientes para acordar una diligencia con claros tintes prospectivos" y no aprecia "la utilidad" de la misma.

"Ni se justifica el rendimiento probatorio que se pretende obtener más allá de meras conjeturas acerca de la conversación que pudo mantener el presidente del Gobierno con el entonces presidente de la Generalitat horas después de haberse producido los hechos", concluye la Audiencia.