La Audiencia da 15 días al 'yonki del dinero' para entrar en prisión por su primera condena en Imelsa

Archivo - El exgerente de Imelsa, Marcos Benavent (d) y su abogado, Juan Carlos Navarro (i) en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Valencia ha dado 15 días a Marcos Benavent, el que fuera gerente de Imelsa, extinta empresa pública de la Diputación provincial, y autodenominado 'yonki del dinero', para entrar en prisión y cumplir su primera condena en el caso Imelsa.

Benavent estaba hoy citado en la Audiencia de Valencia para que se le comunicase la firmeza de la sentencia --declarada por el Tribunal Supremo el pasado mes-- que le impuso siete años y diez meses de prisión por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad y blanqueo en la primera pieza del caso Imelsa, la de Thematica. Tras ello, le ha dado un plazo de 15 días para que ingrese en prisión.

A su llegada a la Ciudad de la Justicia de València esta mañana ha afirmado, en declaraciones a algunos medios recogidas por À Punt, que afronta el ingreso en prisión "bien" y ha apuntado que "hay gente que está peor, que tiene una guerra, un terremoto o padece una riada". "Es lo que hay", ha sostenido. Fuentes de su defensa han avanzado a Europa Press que en estos 15 días tienen previsto presentar un incidente de nulidad.

En este primer juicio por la macrocausa de Imelsa quedaron de relieve diferentes irregularidades en adjudicaciones a la empresa Thematica Events, de la que el 'yonki del dinero' era titular del 40% de forma encubierta.

El juicio llegó a la Audiencia tras más de seis años desde que se practicaran las primeras detenciones en este procedimiento --en 2014 Esquerra Unida llevó a la Fiscalía unas grabaciones con las supuestas irregularidades y en enero de 2016 se hicieron los primeros arrestos-- y comprendió varios apartados.

En concreto, la pieza de Thematica se dividió en cuatro apartados: el de las campañas electorales del PP; la adjudicación del servicio de Bibliobús de los veranos de 2008 y 2009 a cargo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valncia y este mismo servicio para las pedanías en 2010 y para el verano de 2010 --en este último no llegó a promoverse--; el evento Metamorphosis en el MuVIM y la actividad desarrollada en torno a la empresa Berceo Mantenimiento con vistas a un blanqueo de capitales.

Junto a Benavent, también fueron condenados en este primer juicio el administrador de Thematica Events, Rafael García Barat --nueve años y dos meses--; la antigua jefa de servicio de Acción Cultural de la Concejalía de Cultura de Valencia Francisca Tamarit --cinco años de cárcel--; y los administradores de diferentes empresas: Jaime José Úbeda, administrador de la mercantil Bercero --año y medio--; José Antonio Toledo y Francisco Javier Márquez, responsables de sociedades que realizaron facturas por trabajos no realizados --ambos a diez meses--; y José Estarlich --siete meses--.