La Audiencia ordena abrir juicio oral a Mónica Oltra por el supuesto encubrimiento de los abusos de su ex a una menor

Archivo - La exvicepresidenta, exportavoz y exconsellera de Igualdad y Políticas, Mónica Oltra, en imagen de archivo
Archivo - La exvicepresidenta, exportavoz y exconsellera de Igualdad y Políticas, Mónica Oltra, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: martes, 24 febrero 2026 11:17
   VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado abrir juicio oral contra la exvicepresidenta del Consell y exconsellera de Igualdad durante la etapa del gobierno del Botànic, Mónica Oltra, y su equipo en Conselleria, por la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido.

   Así se desprende de la resolución, en la que el tribunal vuelve a desestimar el archivo de las actuaciones dictado por el juez instructor y estima los recursos presentados por Vox y Gobierna-te.

   El Juzgado de Instrucción número 15 de València archivó en 2024 las actuaciones al no apreciar delito --al igual que la Fiscalía-- y, posteriormente, la Audiencia ordenó reabrir la causa al estimar los recursos de Vox y Gobierna-te. El juez siguió adelante con el procedimiento por "imperativo legal" y en aplicación de esa decisión.

   Posteriormente, en 2025, el órgano el órgano de instrucción volvió a negar la apertura de juicio oral y optó por el sobreseimiento provisional de la causa y en diciembre reafirmó esta decisión al rechazar los recursos de las acusaciones. Éstas volvieron a recurrir a la Audiencia y, ahora, el tribunal ordena la apertura de juicio.

   La institución judicial provincial señala que el instructor "no puede negar a las acusaciones" la apertura del juicio oral "si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta" valoradas "razonablemente" por ellas como delictiva.

