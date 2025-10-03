La Audiencia Provincial de Valencia rechaza investigar si el Gobierno reunió al Consejo de Seguridad Nacional en la dana

Archivo - Trabajos de dragado de la acequia del Puerto de Catarroja afectado por la dana - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia rechaza investigar si el Gobierno central convocó o no al Consejo de Seguridad Nacional por la catastrófica dana del pasado 29 de octubre que ha dejado 229 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales. Así mismo, subraya la competencia del Consell en materia de protección civil.

Así se desprende de la resolución, en la que el tribunal desestima el recurso de apelación interpuesto por Vox --acusación popular-- contra la decisión de la jueza que investiga la gestión de la dana de no investigaLr este extremo.

En concreto, la acusación popular pedía que se librara un oficio a la Presidencia del Gobierno de España y al Consejo de Seguridad Nacional para que certificaran si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había convocado o no al Consejo de Seguridad Nacional a fin de que este ejerciera sus funciones; y, en caso de haber sido convocado dicho Consejo, se requiriera que se aportaran cuantas comunicaciones se produjeran entre Presidencia del Gobierno y el Consejo, en especial si hubo o no la redacción de cualquier informe o dictamen.

Esta diligencia de investigación fue denegada mediante auto de 16 de abril de 2025, fundándose en que el análisis de la actuación del Gobierno en materia de seguridad nacional carecía de nexo causal con los fallecimientos y lesiones producidas el pasado 29 de octubre.

También consideraba la jueza que, conforme al Estatuto de Autonomía, la Generalitat tenía la competencia exclusiva en materia de protección civil y que a la Conselleria competente le correspondía ejercer el mando único de la emergencia dirigiendo los planes de protección civil.

Frente a esta resolución, Vox interpuso un recurso ante la Audiencia que ahora ha sido desestimado. El tribunal entiende que los recurrentes no explican en su recurso ni justifican "la utilidad que tendría la diligencia de investigación propuesta para el esclarecimiento de la naturaleza de los hechos o la averiguación de los posibles causantes de los fallecimientos y lesiones objeto de esta causa".

"El Estatuto de Autonomía atribuye al Consell la coordinación en materia de protección civil, sin que en el marco normativo citado en el recurso de apelación se atribuya una competencia específica al Consejo de Seguridad Nacional", añade la Sala en la resolución, que es firme.