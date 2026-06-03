La Audiencia de Valencia acepta la personación de Carlos Mazón en la causa de la dana

El expresident de la generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante una sesión de control al 'president', Juanfran Pérez Llorca, a 7 de mayo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El presidente de la Generalitat se somete a las preguntas de - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Valencia ha aceptado la personación del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón en la causa en la que se investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Según ha avanzado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Audiencia estimado el recurso de apelación interpuesto por el abogado de Mazón contra la desestimación de la jueza de la dana de personarse en el procedimiento.

Así, la Audiencia admite su personación en la causa al amparo del artículo 118 bis de la Lecrim para ejercer su derecho de defensa. El tribunal concluye que se han acordado diligencias pendientes aún de "ofrecer resultados con aptitud para aportar información que pudieran permitir una inculpación futura" del aforado, puesto que es diputado.