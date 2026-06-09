El Auditori de Castelló cierra su temporada con la orquesta ADDA Simfònica de Alicante

Anna Fedorova - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 9 Jun. (EUROPA PRESS) - -

El Auditori de Castelló, espacio propio del Institut Valencià de Cultura, concluirá esta semana su temporada de conciertos con la propuesta de la orquesta ADDA Simfònica de Alicante, dirigida por Josep Vicent. El concierto tendrá lugar el domingo 14 de junio a las 19.30 horas, dentro del Abonament Simfònic del Auditori.

La formación, doblemente premiada por la Academia de la Música de España y nominada a los premios Grammy y Latin Grammy, interpretará el programa 'El viatge existencial', junto a la pianista ucraniana Anna Fedorova y bajo la dirección del versátil director Josep Vicent.

El repertorio abarca dos obras maestras del romanticismo y postromanticismo: 'Rapsodia sobre un tema de Paganini', de Rachmaninov, y la 'Sinfonía núm. 1 en Re mayor, Titán', de Mahler.