El Auditori de Castelló comienza temporada musical con el concierto de Trio Zadig

El Auditori de Castelló, espacio propio del Institut Valencià de Cultura, comienza la temporada musical con el concierto de los franceses Trio Zadig, integrado por músicos de renombre internacional, con un programa de obras de Shostakóvich, Mendelssohn y Piazzolla.

El Trío Zadig, compuesto por el violinista Miclen LaiPan, el violonchelista Marc Girard y el pianista Guillaume Vincent, llega al Auditori de Castelló este viernes, 3 de octubre, a las 19.30 horas, dentro del abono de otoño del recinto.

El trío francés cautiva desde el principio por su virtuosismo, elegancia y entusiasmo. Galardonado con once premios internacionales, la magia del Trío Zadig reside en la fusión de sus talentos individuales y su innegable sinergia, combinando la tradición clásica con una visión contemporánea.

Por otra parte, esta temporada el Auditori de Castelló acogerá los populares conciertos de Candlelight, una experiencia única donde la música y la luz de las velas se fusionan en un ambiente íntimo y mágico que ya ha llegado a más de 100 ciudades en todo el mundo con más de 3 millones de espectadores.

El primero de los conciertos tendrá lugar el sábado 4 de octubre en la Sala de Cambra Manuel Babiloni, con dos pases, a las 19.00 horas con un tributo a Queen y a las 21.00 horas con un tributo a Coldplay.

Además, para completar la oferta musical de la semana, el Auditori de Castelló también ofrecerá el domingo, 5 de octubre, a las 12.00 horas el concierto de la banda familiar Trobadorets, que cumple quince años sobre el escenario y lo celebra con un nuevo espectáculo.

Las entradas para los conciertos en el Auditori de Castelló y toda la programación del espacio pueden encontrarse en la web del IVC.