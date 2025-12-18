El Auditori de Castelló recupera su sala de exposicioines con una muestra del dibujante Karpa - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLO 18 Dic. (EUROPA PRESS) - -

El Auditori i Palau de Congressos de Castelló, gestionado por el Institut Valencià de Cultura, reactiva esta temporada su espacio expositivo. El área de exposiciones contará con una programación anual que incluirá diversas propuestas en colaboración con agentes y entidades culturales de Castellón.

La primera de las muestras está dedicada a la trayectoria del emblemático dibujante Rafael Miguel Catalá Lucas (Karpa), nacido en Nules y considerado una de las figuras más influyentes del cómic y la ilustración española del siglo XX.

La delegada territorial del Institut Valencià de Cultura en Castellón, Nuria Felip, ha señalado que la puesta en marcha de la programación expositiva anual del IVC en el Auditori de Castelló "es una apuesta por la diversidad de disciplinas y lenguajes, con propuestas de interés global y arraigadas en el territorio".

Este planteamiento, ha indicado, refuerza el papel del IVC como agente activo en la difusión cultural y permite atraer a públicos diversos.

Asimismo, Felip ha destacado la vocación de continuidad de esta línea expositiva, concebida como una estructura estable dentro de la programación del IVC y reforzada mediante la colaboración con distintos agentes culturales de la provincia de Castellón.

La exposición de Karpa constituye un homenaje decisivo a su legado creativo y a su enorme aportación a la cultura visual contemporánea. El recorrido se articula de forma biográfica a través de originales y reproducciones de su obra en la histórica Editorial Valenciana, sus inolvidables personajes humorísticos y sus coloridas ilustraciones para la industria juguetera, con especial atención a los tableros y diseños de los icónicos 'Juegos Reunidos Geyper'.

La muestra permite adentrarse en el proceso creativo de Karpa y reivindicar su figura, situándola en el lugar que merece dentro del patrimonio cultural y artístico de Castellón, de la Comunitat Valenciana y del conjunto del país. Su obra, marcada por la maestría técnica y un estilo inconfundible, ha generado un impacto intergeneracional que forma parte del imaginario de miles de lectores y familias.

VISITA GUIADAS

Además de piezas de gran formato que reinterpretan personajes y escenas emblemáticas, la exposición ofrece visitas guiadas familiares durante los fines de semana, talleres y visitas didácticas para centros de secundaria, reforzando el reconocimiento del valor histórico y artístico de la ilustración editorial.

La muestra estará disponible para el público antes de cada función en el Auditori, así como durante el horario habitual de taquilla: de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas; y los jueves de 17.00 a 19.00 horas. La primera visita guiada está programada para el viernes 19 de diciembre, a las 18.30 horas, mientras que el primer taller familiar se llevará a cabo el 30 de diciembre.

La muestra, producida por el Institut Valencià de Cultura junto con Artèria Gestió Cultural, está comisariada por Carles Gómez Recatalà y Carlos Gómez Mechó.