El aula de Artes Escénicas de la UV abre sus puertas a una treintena de propuestas este cuatrimestre

El Aula de Artes Escénicas de la UV abre sus puertas a la comunidad universitaria y a la ciudad con una treintena de propuestas - UV

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València, a través del Aula de Artes Escénicas, da continuidad a su temporada escénica con una treintena de propuestas para el segundo cuatrimestre del curso 2025-2026.

Entre los meses de enero y junio, la Sala Matilde Salvador del Centre Cultural La Nau ofrecerá una "cuidada y amplia" selección de representaciones de teatro, danza y performance que combinan creación contemporánea, textos clásicos y propuestas vinculadas al ámbito universitario, según ha indicado la institución académica en un comunicado.

El responsable del Aula, Domingo Pujante, ha explicado que se apuesta "una vez más por la apertura de la Sala Matilde Salvador al público universitario y a la ciudad de València".

Por otro lado, ha precisado el profesor Pujante, se ha reforzado el ciclo 'Interseccions' dedicado a propuestas innovadoras que buscan la hibridación de lenguajes escénicos a nivel formal, a la vez que visibilizan problemáticas identitarias relacionadas con la interculturalidad o la diversidad".

Asimismo, en esta temporada se inicia el ciclo 'Singular' que "pretende atender las numerosas propuestas que llegan al Aula de artistas en solitario, ya sean emergentes o consagrados, que ofrecen creaciones escénicas y expresiones artísticas comprometidas o alternativas" concluye.

La temporada incluirá también las consolidadas colaboraciones con festivales, como el Festival Dansa València, y muestras universitarias del alumnado de los talleres permanentes de teatro de la Universitat de València, cuidando especialmente las propuestas vinculadas a las personas mayores y manteniendo el compromiso de la institución con la formación, la investigación y la difusión de las artes escénicas.

Por último, como apunta Domingo Pujante, se está "trabajando para conseguir una mayor proyección nacional e internacional de las artes escénicas en el contexto universitario, tanto en la acogida de compañías exteriores a la Comunitat como en intercambios que permitan que los espectáculos universitarios de producción propia tengan eco y visibilidad fuera de nuestra ciudad".

El nuevo ciclo 'Singular' inaugura la temporada el jueves 29 de enero con 'El fado de Ulises', una producción portuguesa escrita y dirigida por Claudio Hochman (Rodopio d'Ideias). El día 30, dentro del ciclo 'Interseccions', se presentará la propuesta de danza Mängata de Natalia Navarro a partir de una residencia artística en el marco del programa Atopémonos Bailando de Lugo.

FEBRERO

La programación continuará el miércoles 4 y el jueves 5 de febrero con 'Canviarem bolquers segons el BOE' de Contrahecho Producciones, con texto y dirección de Patricia Pardo. Los días 11 y 12 de febrero será el turno del Conservatorio Profesional de Danza de València con 'C-Dansa'. El miércoles 18, dentro del ciclo 'Singular', el creador Sergio Reverón presentará 'Preludio'; mientras que el jueves 19, dentro del ciclo 'Interseccions', se presentará DSO de la mano de la compañía Nomusa, con texto y dirección de Candela Herrero, Sandra Calatayud y Carmen Comes.

Junto a estas propuestas, la programación contará con la habitual presencia del teatro clásico a cargo de Komos Compañía Teatral que acercará al público sus versiones de 'Antígona' de Sófocles y 'Lisístrata' de Aristófanes, el miércoles 25 de febrero a las 17 horas y a las 19.30 horas respectivamente; así como Miles Gloriosus de Plauto el jueves 26 de febrero, en doble función con el mismo horario.

El viernes 27 se cerrará la programación del mes de febrero con la representación de La misma historia de la compañía gaditana Lagaviota Teatro dirigida por Fernando Bonat.

UNA PRIMAVERA DE ESPECTÁCULOS COMPROMETIDOS

En marzo, Pilar Rochina Producciones abrirá programación con 'Yo, Clarita', escrita y dirigida por Antonia Bueno que podrá verse el miércoles 4 y el jueves 5. Esa misma semana, el viernes 6, será el turno de Mozart y Salieri en versión y dirección de Raúl García e interpretación de la Agrupación Escénica Enrique Rambal de Utiel.

Las representaciones seguirán los días 11 y 12 de marzo con 'Mare' una creación de Rocío Ladrón de Guevara, Fernando Soler y Laura Valero producida por Emergidas Compañía de Teatro. Dentro del ciclo 'Singular', el miércoles 25 de marzo se presentará 'X', una creación de Jaime Francés. Por su parte, el ciclo 'Interseccions' ofrecerá el jueves 26 de marzo Querido Max, escrita y dirigida por Tiago P. Barrachina (Orfe Teatre). 'Pinky Promise' abrirá abril, a cargo de Dramaturbio Teatro y dirección de Victoria Avinyó, con funciones los días 1 y 2.

Un año más, el Aula de Artes Escénicas, en colaboración con el Institut Valencià de Cultura, acoge el Festival Dansa València con el showcase Focus Valencià el miércoles 15 a las 13 h.

El jueves 16 se verá la creación 'Blackface y otras vergüenzas' de Silvia Albert Sopale dentro del ciclo 'Interseccions'. La actividad escénica continuará el miércoles 22 y el jueves 23 de abril con 'Cárcel de muñecas' del colectivo drag Las Barraca.

El mes de abril se cerrará con 'Cap de suro, peus de plom' de Pep Laza y dirección de Patricia Pardo dentro del ciclo 'Singular', el miércoles 29, y el espectáculo de danza 'Connected' de Sara del Río y Pablo Bass por FrequenSi Dance Company, que tendrá lugar el jueves día 30.

TEATRO UNIVERSITARIO Y MUESTRAS DE LOS TALLERES

El mes de mayo estará marcado por estrenos y muestras importantes. La nueva producción del Proyecto Teatral Europeo Escena Erasmus de la Universitat de València se estrenará los días 6, 7 y 8 de mayo. Bajo el título 'Conquestes', Josep Valero dirigirá la nueva creación de la compañía universitaria europea a partir de una propuesta dramatúrgica escrita por seis autores teatrales coordinados por Guada Sáez.

La muestra del taller permanente de teatro de primer nivel tendrá lugar el día 12 y la de segundo nivel titulada 'Amor meu' los días 14 y 15, ambas dirigidas por Pep Sanchis.

Dones lliures, les preses polítiques i la generació del TOP de Iván Campillo se representará los días 20 y 21 de mayo por La Voz Ahogada Projecte Escènic. Dentro del ciclo 'Singular', la sala Matilde Salvador acogerá el miércoles 27 'Sex o no sex para principiantes' de Meli León, con dirección de Jaime Ocaña. La última cita de esta temporada del ciclo 'Interseccions' será el jueves 28 de mayo con el espectáculo 'Pre-fabricats' de Silvia Sahuquillo y Alberto Jiménez de Dios.

Por su parte, Assaig Grup de Teatre de la Universitat de València, bajo la dirección de Pep Sanchis, estrenará los días 3, 4 y 5 de junio 'L'aniversari de Natalicia', una producción que pondrá en escena el nuevo texto de Iria Márquez.

El Grup de Teatre de la Gent Gran de la Universitat de València representará 'Si les cariàtides alçaren el cap', dirigidos por Tono Berti y Pura Marco, los días 10, 11 y 12 de junio. Por último, el Grupo de Teatro Amigos de la Nau Gran cerrará el curso con 'Aprendiendo del hombre que plantaba árboles', con guion y dirección de Clemente Carrasco.

Las entradas para los espectáculos pueden reservarse con antelación en la Tenda de la Universitat en La Nau, en los campus universitarios o a través de la página web de La Tenda UV.