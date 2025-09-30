Las aulas de la Comunitat Valenciana recuperarán la normalidad este miércoles tras dos días de cierre por las lluvias

Archivo - Dos niños entran en un colegio. Archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los centros educativos de la Comunitat Valenciana prevén retomar su actividad con normalidad este miércoles tras dos jornadas en las que muchos colegios, institutos y universidades han permanecido cerrados a causa de la alerta meteorológica por lluvias torrenciales.

"Esperamos, después de las previsiones de las que nos ha informado Emergencias, que mañana sea un día de total normalidad en la actividad lectiva de la Comunitat Valenciana", ha manifestado el conseller de Educación, José Antonio Rovira, a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.

Hoy, un total de 178.792 alumnos de 53 municipios de la Comunitat Valenciana, han resultado afectados por la suspensión de clases a causa de la alerta por lluvia. Cabe recordar que ayer lunes esta cifra superaba los 540.000 escolares.

La mayor parte de cancelaciones de la actividad lectiva se ha producido en la provincia de Valencia, donde 40 localidades no han abierto los centros educativos. Por su parte, en Alicante las poblaciones con aulas cerradas han sido 13, mientras que en la provincia de Castellón no se han registrado incidencias.

También las universidades han anunciado la reanudación de su actividad habitual. Así, la rectora de la Universitat de València, a propuesta del Comité de Emergencias, ha acordado declarar la finalización del nivel 2 de emergencia establecido en todos los campus e instalaciones de la institución.

Esta decisión será efectiva a partir de las 00:01 horas del miércoles, 1 de octubre, una vez normalizada la situación de alertas vivida durante las jornadas de ayer y hoy.

En la misma línea, la Universitat Politècnica de València informa de que, tras la finalización de la situación de emergencia meteorológica, el Gabinete de Emergencia Rectoral (GER) restablece mañana la normalidad en el campus de Vera.

Las clases presenciales se reanudarán en todas las aulas y la actividad laboral será también presencial para todo el personal técnico, de gestión, de administración y de servicios, así como para el personal docente e investigador.

Todas las instalaciones y servicios estarán "plenamente operativos", incluyendo bibliotecas, instalaciones deportivas, Casa del Alumno y Escuela Infantil.

Por su parte, la Universidad de Alicante ha expuesto que desde hoy queda desactivado el nivel de emergencia y, por tanto, se restablece la normalidad académica y laboral. La Universitat Jaume I de Castelló ya ha reanudado hoy su actividad universitaria presencial.

También la Universidad Católica de Valencia, tras la finalización de la alerta naranja y después de haber revisado las sedes y campus para valorar posibles daños derivados del temporal, retoma el miércoles la presencialidad en toda la actividad docente, investigadora y de gestión. Lo mismo ha decidido la CEU Cardenal Herrera, que recupera la normalidad en todos sus campus.