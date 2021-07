Aurelio Martínez (APV) se ofrece "gustosísimamente" a explicar en Les Corts el rescate de concesiones de Boluda

VALÈNCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, se ha ofrecido "gustosísimamente" a explicar en Les Corts el rescate de concesiones titularidad de Unión Naval de Valencia S.A. y los informes al respecto.

Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior al consejo de administración de la APV celebrado este viernes, preguntado por si tiene constancia de que se haya solicitado su comparecencia en el parlamento valenciano para explicar el rescate de concesiones titularidad de Unión Naval de Valencia S.A. en el recinto portuario valenciano para la construcción de la nueva terminal de cruceros y el informe emitido por la Abogacía del Estado que opta por otra opción. El pasado consejo de administración acordó incoar "procedimiento de lesividad contra las resoluciones del consejo de administración" sobre el rescate de las citadas concesiones.

Al respecto, Martínez ha señalado que sí le consta que se haya solicitado en Les Corts la comparecencia del presidente de Puertos del Estado, pero no la suya, y que este no suele acudir. "Yo me ofrezco a sustituirlo gustosísimamente. Ir a predicar lo llevo en la sangre"., ha afirmado

"Si me permiten ir, iré", ha insistido, para agregar después que si es necesario él mismo solicitará su comparecencia.

Asimismo, preguntado por si se puede adjudicar a la compañía TIL la concesión para construir la futura terminal de la ampliación norte antes de que haya un pronunciamiento del Ministerio de Transportes sobre el expediente el procedimiento de lesividad y se cuente con una resolución judicial, ha señalado que "sin problema" y que "no son incompatibles los dos proyectos", además de señalar que si tuvieran que elegir entre uno de ellos sería el de la terminal norte.

"Habría que reducir el tamaño de cruceros o el número de cruceros", ha señalado Martínez. En ese sentido, desde la APV han insistido en que "no depende la adjudicación de la terminal norte de la resolución del expediente".

Interpelado sobre si se adjudicará en septiembre, Martínez ha aseverado que "basta decir unis plazos para que no se cumplan", pero que se prevé presentar el proyecto a mediados de septiembre y mandarlo después a Puertos del Estado, que cree que tardará en pronunciarse al respecto alrededor de un mes o un mes y medio y tener, en su caso, el visto bueno "a mitad o final de octubre" para proceder a la adjudicación a TIL, y a finales de año o a principios de 2022 licitar la construcción.