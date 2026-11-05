Authentic Student Experiencie, primer teatro propio de la UA con una crítica sobre el acceso a la vivienda - UA

ALICANTE 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alicante (UA) ha presentado este jueves Authentic Student Experience, la obra resultante de su primera Residencia de Creación Teatral, una iniciativa puesta en marcha en marzo de 2026 para impulsar la creación escénica entre el estudiantado y dar visibilidad al talento emergente vinculado al ámbito dramático.

Authentic Student Experience narra la historia de cuatro jóvenes universitarios seleccionados para vivir en una "especie de Airbnb" que, en realidad, es una simulación de la "auténtica experiencia universitaria española concebida para el disfrute de los turistas". A partir de esta premisa, la propuesta construye una mirada crítica sobre la realidad de la juventud y las dificultades a las que se enfrenta para acceder a una vivienda.

El montaje, que se estrena en el marco de la XXXIV Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos Guillermo Heras, supone el primer proyecto de producción teatral propia desarrollado gracias a un texto de autoría colectiva nacido en el seno de las aulas teatrales desde la institución académica.

La autoría es de Ana García, Claudia da Silva, Julia Lledó, Mabel Peña, Nico Murcia y Sael Gil, además de Noé Vicente. La presentación ha contado con la participación de la vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, Catalina Iliescu; el director de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos Guillermo Heras, Roberto García Prieto, y el coautor y director de la obra, Noé Vicente, detalla la UA.

La obra, un texto colectivo basado en la idea de Noé Vicente, plantea la crisis habitacional juvenil no como un simple telón de fondo, sino como el motor de la acción dramática. Cuestiona "hasta dónde estamos dispuestos a llegar para conseguir un techo y reflexiona sobre cómo el capitalismo de plataformas ha convertido cualquier experiencia en un producto susceptible de ser consumido y compartido como contenido". Combina humor y elementos distópicos para abordar problemáticas sociales contemporáneas desde una perspectiva cercana a las nuevas generaciones.

Las entradas para las representaciones de la obra están disponibles a través de la web de la XXXIV Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos Guillermo Heras al precio de 3 euros. La representación del estreno absoluto de la obra tendrá lugar el próximo lunes, a las 19 horas, en el Paraninfo de la institución académica alicantina.

En paralelo al proceso de creación y montaje, el equipo artístico y técnico ha elaborado el micropodcast Planos de un estreno, en el que recoge el día a día del trabajo teatral y comparte las distintas fases del proceso creativo.

La iniciativa refuerza la vinculación de la UA con la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos Guillermo Heras y amplía la participación universitaria en este encuentro cultural.

La colaboración entre la UA y la Muestra se extiende al ámbito editorial. El servicio de Publicaciones editará los Cuadernos de Dramaturgia que la muestra teatral publica cada año, una colección en la que se incorporará el texto de Authentic Student Experience.

SINOPSIS

Cuatro jóvenes universitarios españoles son seleccionados para trabajar en un programa innovador: formar parte de la animación de un Airbnb. La empresa Authentic Student Experience ofrece a turistas la posibilidad de "vivir la auténtica experiencia universitaria española" compartiendo piso con estudiantes reales.

A cambio de interpretar sus propias vidas de forma "auténtica pero consumible", los cuatro reciben alojamiento gratuito y 400 euros mensuales. En una España donde la crisis de vivienda ha convertido el acceso a un techo en privilegio inalcanzable, aceptan sin hacer demasiadas preguntas.

Lo que comienza como un trabajo extraño pero manejable se transforma en una pesadilla kafkiana: la línea entre vida real y performance se difumina, sus identidades se erosionan y descubren que son piezas reemplazables de una maquinaria perfectamente legal que convierte la precariedad en espectáculo.