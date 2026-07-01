Autocine Star reabre en su 45º aniversario de la mano de Teatro La Plazeta - LUIS CARBONELL

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Autocine Star, uno de los autocines más antiguos de España y "todo un símbolo del ocio valenciano" desde 1981, reabre sus puertas coincidiendo con su 45º aniversario.

La reapertura llega de la mano de Culturízame, empresa gestora de Teatro La Plazeta, que ha llevado a cabo una completa renovación del recinto para preservar la esencia de este espacio histórico y mejorar la experiencia de los visitantes, informan los responsables de esta entidad en un comunicado.

Los trabajos han supuesto el reacondicionamiento de los más de 10.000 metros cuadrados del recinto, incluyendo la pintura integral de las instalaciones, la mejora de la pantalla de proyección, la poda de toda la vegetación y el vertido de varias toneladas de grava mejorar el espacio para los más de 300 vehículos que puede acoger el autocine.

A lo largo de sus más de cuatro décadas de historia, el Autocine Star se ha consolidado como uno de los grandes planes del verano valenciano, donde disfrutar del cine al aire libre mientras cae el sol junto a la playa de Pinedo.

En esta nueva etapa, la experiencia se completa con una renovada propuesta gastronómica de la mano de Lamburguesa, cuya carta permitirá cenar antes o durante la proyección. Para disfrutar las noches de verano con mayor comodidad, el recinto incorpora en su reapertura un sistema de fumigación ecológica que reducirá la presencia de insectos respetando el entorno natural que acoge el espacio.

Esta nueva etapa reconoce el legado del Autocine Star y la labor de Luis Notario, al frente del espacio durante más de cuatro décadas. Notario es una figura clave en la consolidación del autocine como uno de los grandes referentes del ocio valenciano, labor que en los últimos años ha compartido junto a su hijo.

La reapertura permitirá que nuevas generaciones sigan disfrutando de uno de los espacios de ocio más emblemáticos de Valencia. Con esta nueva etapa, Culturízame asume el compromiso de preservar la identidad del Autocine Star, "adaptándolo a las necesidades actuales sin perder la esencia que lo ha convertido en un referente durante más de cuatro décadas: disfrutar del cine bajo las estrellas", concluyen.