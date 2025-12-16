Autoridad docente, limitación de móviles y mediación, claves del decreto de "tolerancia cero" a la violencia en el aula

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, durante la presentación del Decreto de Convivencia junto al secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y la directora general de innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig. - Rober Solsona - Europa Press

Refuerzo de la autoridad docente, limitación de los dispositivos móviles a usos didácticos y mediación para acelerar la resolución de los conflictos son los ejes sobre los que pivota el nuevo Decreto de convivencia que se aplicará en los centros educativos de la Comunitat Valenciana a partir de enero con el objetivo de alcanzar "tolerancia cero" a la violencia en las aulas.

Así se ha puesto de relieve en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, acompañada por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig.

Ortí ha justificado esta modificación del marco normativo en un "aumento de las incidencias" en la convivencia escolar y las "necesidades detectadas" tanto por los centros como por la Inspección educativa. Aquí ha hablado de una "tendencia al alza" en incidencias totales, que pasaron de unas 4.543 alteraciones comunicadas en 2018 a 11.404 en 2023, de manera que "casi se han triplicado en solo cinco años", ha remarcado la consellera, que ha puntualizado que esto también responde a la "mayor concienciación" de la comunidad educativa, "especialmente de los docentes".

La finalidad, ha insistido, es "garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y respetuosos para que, tanto el alumnado como el resto de la comunidad educativa, se sienta respetada, acogida y protegida en nuestros centros".

Además, ha subrayado su compromiso de negociar lo más rápidamente posible el desarrollo normativo necesario que permitirá "una mayor concreción en las líneas estratégicas específicas, así como la creación del Observatorio de la Convivencia".

El renovado decreto --incardinado en 'Conviure', Plan autonómico de convivencia educativa-- se publicará mañana y estará vigente a partir del próximo 7 de enero de 2026. Entre las medidas que contempla destaca que las agresiones, injurias u ofensas al profesorado en el ejercicio de sus funciones se consideren faltas graves y se aborden, por tanto, como atentados contra la autoridad y un agravante.

Además, otorga rango normativo superior a la regulación del uso de dispositivos móviles en los centros para que únicamente se empleen por motivos académicos o de salud justificados, algo que quedó establecido ya en una resolución de 17 de abril de 2024 pero que ahora se eleva a rango normativo superior.

Esta reducción de los dispositivos ha mejorado los datos registrados. Xaro Escrig ha recalcado como "prioridad" combatir el acoso y el ciberacoso, un fenómeno este último que desde 2019 hasta había crecido un 50% y que a partir de la regulación de los móviles ha descendido un 60%. Por su parte, Daniel McEvoy ha adelantado que el equipo de Educación trabaja en un currículum de Primaria que pretende "equilibrar" los contenidos y soportes analógicos y digitales.

Asimismo, la norma prevé medidas educativas provisionales, la posibilidad de procedimiento conciliador y la tramitación de expediente disciplinario con garantías y plazos ajustados, incluyendo un trámite de urgencia para los casos más graves, lo que significa la celeridad en los expedientes disciplinarios. De esta mediación voluntaria quedan excluidos los casos de violencia sexual y de género al estar contemplados en otra regulación.

También se simplifica la gestión con el desarrollo de un módulo específico en la plataforma Itaca, que permitirá documentar y seguir digitalmente todas las fases del expediente. El proyecto incorpora "un enfoque inclusivo" y establece que la condición de víctima con necesidades específicas de apoyo educativo actuará como agravante en la gradación de la responsabilidad.

SALUD MENTAL

A ello se suma la promoción de programas basados en la evidencia científica orientados al bienestar, la prevención de la violencia y la salud mental, así como la prevención de delitos de odio, que se integra como principio junto a la igualdad de trato y la no discriminación.

El nuevo decreto sustituirá al anterior 195/2022, que también aludía en la denominación a 'Igualdad'. Sobre esta cuestión, Xaro Escrig ha resaltado que "la palabra 'convivencia' es un paraguas con amplitud suficiente" para que la comunidad educativa esté protegida independientemente de cualquier condición.