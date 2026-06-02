Lluís Torner, Nagore Iriberri, Ben Lehner, Borja Ibáñez, Adolfo Saiz, Samuel Sánchez y Borja Vázquez, premios Jaume I

Acto de proclamación de los galardonados Premios Jaume I en el Palau de la Generalitat- ROBER SOLSONA/ EUROPA PRESS

VALÈNCIA 2 Jun. (EURPA PRESS) -

Los galardonados en la 38 edición de los Premios Rei Jaume I son Lluís Torner, en la categoría de Investigación Básica; Nagore Iriberri, en Economía; Ben Lehner, en Investigación Biomédica; Borja Ibáñez, en Investigación Clínica y Salud Pública; Adolfo Saiz, en Protección del Medio Ambiente; Samuel Sánchez, en Nuevas Tecnologías; y Borja Vázquez en Revelación empresarial.

Así lo ha anunciado este martes el presidente ejecutivo de la Fundación Premios Jaume I, Javier Quesada, en el acto de proclamación de premiados, que se ha celebrado en el saló de Corts del Palau de la Generalitat.

El acto, presidido por el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha contado con el presidente de la Fundación Premios Rei Jaume I, Vicente Boluda, o la alcaldesa de València, Maria José Catalá, entre otras autoridades, así como miembros de los jurados. Entre ellos, se encuentran 25 Premios Nobel, el mayor número de galardonados con estas distinciones en los jurados de las 38 ediciones de los Jaume I.

En ese edición se han presentado un total de 240 candidaturas, de las cuales el 28% son mujeres. Finalmente, este año solo una mujer han resultado ganadoras frente a las cuatro del año anterior. La edición de 2024 se cerró con polémica al no haber ninguna premiada.

En las calles aledañas a la plaza de Manises de la capital valenciana, donde se encuentra el Palau de la Generalitat, se han concentrado docentes para protestar por lo que entienden una falta de voluntad negociadora del Consell para llegar a un acuerdo que permita desconvocar la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana.

Un cordón policial impide a los manifestantes acceder hasta las inmediaciones del Palau. Los asistentes gritan reclamado la dimisión del 'president', Juanfran Pérez Llorca, y corean lemas como 'No anem a parar' (No vamos a parar), 'Som docents, no delinqüents' (Somos docentes, no delincuentes) o 'Educació pública i de qualitat' (Educación pública y de calidad).

Asimismo, portan una pancarta que llama a dignificar la educación pública y un gran cartel con el rostro de la consellera de Educación, Carmen Ortí y una muñeca de ella con unas tijeras.