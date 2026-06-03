AVA-Asaja denuncia daños de flamencos a los arrozales de l'Albufera y reclama compensaciones económicas

Flamencos en l'Albufera - AVA-ASAJA

VALÈNCIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

AVA-Asaja ha denunciado este miércoles los primeros perjuicios causados por flamencos en los arrozales de l'Albufera, justo después de la inundación de los campos y la siembra del arroz. Aunque los animales no comen las plantas, "patean la tierra, escarban con el pico y sacan las raíces", denuncia la organización agraria, que lamenta que producen "graves daños" por los que pide "compensaciones económicas".

Las mermas llegan en muchos casos al cien por cien de la producción de las parcelas afectadas, lo que obliga a los arroceros a replantar si no quieren perder la cosecha de todo el año y, por tanto, "a asumir importantes sobrecostes económicos en plena escalada de insumos, sobre todo de gasóleo agrícola, fertilizantes nitrogenados, fitosanitarios, semillas y mano de obra".

La organización presidida por Cristóbal Aguado denuncia que estos siniestros provocados por los flamencos no están cubiertos por el seguro. La regulación actual establece que la cobertura por fauna salvaje, en el caso del arroz, solo se activa a partir del estado fenológico D, es decir, "cuando es visible la tercera hoja".

La mayoría de los arrozales que están sufriendo daños de flamencos aún no han alcanzado esa etapa tan avanzada del cultivo -las plantas apenas llegan al nivel del agua- de modo que "quedan fuera de la cobertura del seguro", ha detallado.

Por ello, AVA-Asaja exige a la Generalitat Valenciana -a través de la Conselleria de Agricultura y/o la Conselleria de Medio Ambiente- que establezca una línea de "compensaciones económicas" para "aliviar las pérdidas generadas por esta fauna salvaje".

Asimismo, ante futuras campañas, la organización agraria pide al Gobierno valenciano que -como la comunidad que más fondos autonómicos destina al apoyo a la contratación del seguro agrario- "haga valer ese liderazgo y presione a Agroseguro para que cambie la cobertura por daños de fauna salvaje, de manera que se extienda al inicio del ciclo de cultivo del arroz, que es cuando los flamencos y otras especies de fauna salvaje suelen acudir a los arrozales recién inundados y sembrados, y se suprima la franquicia del 20% inicial".

El delegado de AVA-Asaja en Sollana, José Felip, es uno de los arroceros "más perjudicados". "Una bandada de un centenar de flamencos ha destrozado en poco tiempo parcelas de arroz prácticamente enteras. Puede que no haya tantos flamencos como otros años, pero al agricultor que le pilla, le deja hecho polvo. El sector arrocero está atravesando una crisis de rentabilidad crítica y un imprevisto de este calado puede significar la diferencia entre seguir o abandonar", ha explicado.

Por su parte, el responsable de la sectorial del arroz, José Pascual Fortea, ha sostenido que "es injusto que toda la sociedad se beneficie de la presencia de los flamencos en el parque natural y que el coste corra a cargo únicamente del bolsillo de los arroceros".

"La administración debe establecer un marco de compensaciones, ya sea en ayudas directas o mediante el seguro agrario, para que todos disfrutemos de los flamencos sin perjudicar al colectivo que más hace por preservar el territorio", ha reclamado.