AVA-ASAJA participa en un ensayo de trigo con drones, satélites, lisímetros y sondas inteligentes - AVA-ASAJA

VALÈNCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Finca Experimental Sinyent de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) acoge un innovador ensayo de cultivo de trigo de ciclo corto en el marco del proyecto europeo Rains, con el objetivo de "optimizar las estrategias de riego y fertilización en un contexto marcado por el incremento de los costes de los fertilizantes y los desafíos derivados del cambio climático".

Este proyecto pretende "generar conocimiento aplicable al conjunto de los cultivos cerealistas mediante la evaluación de diferentes prácticas agronómicas innovadoras y el uso de herramientas tecnológicas avanzadas", según ha informado la organización agraria en un comunicado.

Para ello, los técnicos y científicos realizan un seguimiento integral del cultivo que permite recopilar información "detallada" sobre el comportamiento de la planta, el suelo y el agua a lo largo de todo el ciclo productivo.

La investigación incorpora sistemas de monitorización mediante drones y satélites, así como la instalación de sondas de potencial matricial y lisímetros destinados a analizar distintos parámetros relacionados con la gestión hídrica y nutricional del cultivo.

Además, se llevan a cabo análisis periódicos del suelo, mediciones de gases de efecto invernadero y estudios finales sobre el contenido en nutrientes del trigo obtenido.

Dentro de los trabajos desarrollados por el Instituto de Investigación e Innovación Agroalimentario y Agroambiental de la Universidad Miguel Hernández (CIAGRO), se ha apostado por una sensorización "exhaustiva" de la parcela experimental.

Entre las herramientas utilizadas destacan los lisímetros, que permiten evaluar la calidad del agua de riego y estudiar el movimiento de los nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) a través del perfil del suelo. Paralelamente, se están registrando emisiones de gases de efecto invernadero y recopilando datos mediante sondas inteligentes capaces de medir múltiples variables relacionadas con el estado hídrico y nutricional del cultivo.

Tras varios meses de seguimiento, el ensayo ha completado una fase clave de desarrollo. Durante esta etapa se aplicaron diferentes fertilizantes órgano-minerales en formato pellet elaborados a partir de compost e hidrolizados de sangre de la industria cárnica y otras materias primas de valor añadido. Asimismo, los investigadores están evaluando distintas estrategias de irrigación para determinar cuáles ofrecen un mejor equilibrio entre productividad, eficiencia y sostenibilidad ambiental.

NUTRIENTES

Los técnicos también analizan la calidad, el contenido nutricional del trigo y el rendimiento de las espigas producidas, al tiempo que realizan mediciones a distintas profundidades para conocer el comportamiento de los nutrientes en el suelo, tanto desde el punto de vista de las emisiones como de su balance nutricional. Todo esto permite el cálculo de la eficiencia del uso de los nutrientes y la optimización de los programas de fertilización orgánica y mineral.

Según AVA-Asaja, "la agricultura afronta actualmente el reto de producir más alimentos utilizando menos recursos y reduciendo su impacto ambiental. En este contexto, la digitalización y las nuevas tecnologías se han convertido en herramientas fundamentales para mejorar la eficiencia en la gestión del agua y los fertilizantes, dos de los principales factores de coste en las explotaciones agrarias".

El presidente de la entidad, Cristóbal Aguado, ha destacado que "la innovación es imprescindible para que los agricultores puedan seguir siendo competitivos en un escenario cada vez más complejo". Asimismo, ha señalado que este proyecto "permitirá obtener información muy valiosa para optimizar el uso de los recursos y trasladar soluciones prácticas al conjunto de la producción de cereales".

Aguado ha subrayado además que "pocas veces un cultivo ha sido sometido a un seguimiento tan completo y detallado como el que se está realizando en la Finca Sinyent", y ha apuntado que los resultados "contribuirán a avanzar hacia una agricultura más eficiente, rentable y respetuosa con el entorno".