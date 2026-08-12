AVA-Asaja pide investigar fallos en la lucha contra el 'cucat' que amenaza la cosecha de arroz - AVA

VALÈNCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha instado a la Conselleria de Agricultura a abrir una investigación para esclarecer una "posible mala praxis" en la aplicación del sistema de lucha biológica contra el barrenador del arroz o 'cucat' (Chilo suppressalis) y, en su caso, "depurar responsabilidades, ante la preocupante proliferación de esta plaga que están constatando los agricultores en buena parte de los arrozales".

Según ha informado la organización agraria en un comunicado, productores de Sueca, Cullera, Pinedo, Sollana y El Palmar alertan de una presencia "generalizada" del insecto. Como ejemplo, señala que un arrocero de Sueca, Javier Matoses, asegura que "la mayor parte de los campos de la zona de Sueca, Cullera y Pinedo tienen 'cucat'".

AVA-Asaja ha subrayado que los agricultores consultados le han trasladado que en las parcelas más afectadas la merma puede alcanzar el 50 e incluso el 60 por ciento de la producción, mientras que en otros campos la afección se sitúa en torno al 20% o 30%.

El responsable de la sectorial del arroz de AVA-Asaja, José Pascual Fortea, ha indicado que en el Delta del Ebro se ha utilizado este mismo método de varillas, fabricadas por la misma empresa, y allí "apenas han tenido afección por 'cucat'".

"Por eso creemos que es necesario investigar qué ha ocurrido aquí y comprobar si las varillas se han colocado correctamente, tanto en el momento adecuado como en la cantidad necesaria", ha apuntado. Fortea advierte asimismo de que el problema "podría no limitarse a las parcelas de arroz de la variedad actualmente afectada".

En este sentido, ha apuntado que ahora mismo "estamos viendo la afección principalmente en la variedad Albufera, pero todavía quedan variedades más tardías, como el J. Sendra, y prevemos que el 'cucat' pueda aparecer también en ellas durante los próximos días".

Por ello, AVA-Asaja ha reclamado una "actuación urgente" de la Conselleria "en dos frentes": por un lado, "esclarecer qué ha fallado en la estrategia de lucha biológica y depurar responsabilidades si se confirma una actuación incorrecta" y, por otro, "articular ayudas económicas que permitan paliar las pérdidas que esta plaga ocasionará a los arroceros valencianos".

La organización recuerda además que el repunte de esta plaga se produce en un contexto "especialmente complicado" para el sector arrocero. Según ha añadido, el incremento de los costes del combustible y de los fertilizantes, la caída del precio del arroz y la presión de las importaciones "están reduciendo cada vez más los márgenes de las explotaciones".

A ello se suma que el hongo de la piricularia y las malas hierbas ya están provocando "graves mermas" de cosecha "debido a la falta de soluciones eficaces, por lo que el descontrol de esta plaga con niveles de afección tan elevados supone un golpe añadido para los productores".