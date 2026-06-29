AVA-Asaja y la UPV participan en un ensayo con más de 200 variedades de pimiento para afrontar la escasez de agua

Ensayo de pimientos - AVA-ASAJA

VALÈNCIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Finca Experimental Sinyent de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) es el escenario un "ambicioso ensayo" sobre el pimiento, liderado por el Centro de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV) de la Universitat Politècnica de València (UPV), cuyo objetivo es "identificar las variedades y regiones genómicas que presentan una mejor respuesta frente al déficit hídrico".

La investigación analiza el comportamiento de más de 200 variedades de pimiento, entre las que se incluyen materiales tradicionales procedentes del territorio valenciano, variedades exóticas y distintos cruces desarrollados por los investigadores, según ha informado la organización agraria en un comunicado.

El propósito es determinar "qué materiales son capaces de mantener un desarrollo y una producción adecuados con una menor disponibilidad de agua, así como identificar los genes implicados en esta tolerancia para su futura aplicación en programas de mejora vegetal".

El ensayo se desarrolla en un contexto "especialmente relevante" para la agricultura mediterránea. El aumento de las temperaturas, la irregularidad de las precipitaciones y la creciente presión sobre los recursos hídricos obligan al sector agrario a buscar cultivos y variedades "más eficientes" en el uso del agua, para hacer sus explotaciones "más rentables".

La primera fase del experimento se lleva a cabo en invernadero, donde las más de 200 variedades son sometidas a dos estrategias de manejo: una con riego estándar y otra con un aporte reducido de agua. Tras dos meses de cultivo, los investigadores ya han podido constatar "diferencias significativas" entre los materiales evaluados.

Las variedades sometidas a restricciones hídricas muestran, en muchos de los casos, un crecimiento "más limitado", "una floración más tardía y una menor fructificación". Por el contrario, las plantas cultivadas bajo condiciones óptimas de riego han alcanzado alturas cercanas a los dos metros, presentan una floración "más abundante y prolongada" en el tiempo, y registran una producción de frutos "significativamente" superior.

La segunda fase del ensayo se realiza en condiciones de producción al aire libre, donde las mismas variedades son evaluadas en un entorno más próximo a la realidad de las explotaciones agrícolas. En este caso, los investigadores han observado un porte vegetal "más reducido" respecto al obtenido en invernadero.

Sin embargo, la producción se ha adelantado en el tiempo, un comportamiento que podría estar relacionado con la mayor radiación solar y las temperaturas más elevadas registradas en el exterior.

La comparación entre ambos sistemas de cultivo permitirá comprender mejor la interacción entre genética y ambiente, así como determinar qué materiales ofrecen un comportamiento más estable y eficiente en diferentes condiciones productivas reales.

NUEVAS VARIEDADES

Además de evaluar parámetros agronómicos como el crecimiento, la floración o la producción, el proyecto persigue identificar las regiones del genoma del pimiento asociadas a una "mayor tolerancia" al déficit hídrico. Esta información permitirá avanzar en el desarrollo de nuevas variedades capaces de producir "más con menos agua, una necesidad cada vez más urgente para la agricultura mediterránea".

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha destacado que la agricultura "necesita anticiparse a la nueva realidad climática mediante la innovación y la investigación aplicada". Asimismo, ha señalado que "ensayos como el que desarrolla el COMAV junto a AVA-Asaja en la Finca Sinyent son fundamentales para ofrecer a los agricultores herramientas que les permitan mantener la productividad incluso en escenarios de creciente escasez de agua para garantizar el rendimiento en sus explotaciones".

Aguado ha subrayado además que la combinación de materiales tradicionales, variedades exóticas y análisis genéticos avanzados "convierte este proyecto en una investigación de gran valor para el futuro del sector hortícola" y ha añadido que los resultados "ayudarán a seleccionar variedades más eficientes y resistentes, contribuyendo a una agricultura más resiliente y preparada para los retos que vienen".