Avacu alerta del aumento de reclamaciones por compra de vehículos de segunda mano y denuncia incumplimiento de garantías

Archivo - Tráfico en la autovía - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) ha alertado del aumento de reclamaciones por compra de vehículos de segunda mano y ha denunciado el incumplimiento de las garantías legales.

Desde Avacu han constatado en los últimos años un "importante" incremento de las consultas y reclamaciones relacionadas con el sector de Vehículos, el cual "se ha consolidado como uno de los que más conflictos genera entre los consumidores valencianos": en los primeros diez meses de este año han atendido más de 1.100 consultas y reclamaciones.

Aunque los problemas afectan tanto a vehículos nuevos como de segunda mano, la gran mayoría están vinculados a estos últimos. Las principales consultas vienen generadas por la aplicación de las garantías legales, la aparición de averías y defectos al poco tiempo de la compra y, especialmente, la negativa de muchos vendedores a asumir sus responsabilidades durante el periodo de garantía.

Desde Avacu han recordado que, en este sentido, la ley establece un plazo de garantía para los vehículos usados de mínimo un año. Sin embargo, "la situación actual está mostrando que concesionarios y empresas de compraventa rechazan reclamaciones, incluso cuando los defectos aparecen inmediatamente después de la entrega del vehículo", han indicado.

En palabras de Julián Tío, director de Avacu, "hemos atendido casos de consumidores cuyos vehículos dejaron de funcionar nada más salir del concesionario o a los pocos días de la compra. A pesar de ello, algunas empresas se niegan a reconocer que se trata de defectos cubiertos por la garantía, obligando al consumidor a asumir informes periciales, costes adicionales y largos procedimientos judiciales para defender sus derechos".

Durante 2025, muchas de las quejas correspondían a consumidores que, tras perder su vehículo a consecuencia de la dana, adquirieron automóviles de segunda mano para sustituir con urgencia el vehículo perdido. En estos casos, las reclamaciones se centraron principalmente en defectos mecánicos, averías graves y faltas de conformidad detectadas poco tiempo después de la adquisición, así como en la negativa de las empresas vendedoras a realizar las reparaciones correspondientes pese a encontrarse los vehículos dentro del periodo de garantía.

Sin embargo, la persistencia de las consultas y reclamaciones en este sector durante 2026 "demuestra que los problemas van más allá de la situación puntual derivada de la dana", han apuntado desde Avacu.

Así, han instado a concesionarios, empresas de compraventa y fabricantes a mejorar y ofrecer soluciones "rápidas y eficaces" cuando surjan incidencias como las indicadas y, al mismo tiempo, recomiendan a los consumidores que vayan a adquirir un vehículo que soliciten siempre toda la documentación del vehículo antes de la compra; exijan que cualquier compromiso o reparación previa quede reflejado por escrito; revisen el estado del vehículo antes de adquirirlo; conserven contratos, facturas y justificantes; y comuniquen cualquier incidencia de forma fehaciente y a la mayor brevedad posible.