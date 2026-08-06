Avanza el proyecto para reabrir el Balneario de Benassal como "motor económico y turístico"

Archivo - La Diputación de Castellón avanza en la hoja de ruta para reabrir el Balneario de Benassal - DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN - Archivo

CASTELLÓN, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Castellón avanza en la hoja de ruta marcada para reabrir el Balneario de Benassal y convertirlo en un "motor económico y turístico para el interior". Tras finalizar el estudio de viabilidad y el análisis económico-financiero de explotación encargados a la Universitat Jaume I (UJI), la institución provincial ha iniciado los trámites para sacar a licitación la explotación del centro termal.

Según ha informado la corporación provincial en un comunicado, el vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado, ha destacado que "supone un paso decisivo dentro del trabajo que se está realizando para lograr el mejor futuro del Balneario de Benassal".

Los estudios han permitido analizar las condiciones del mercado, las oportunidades de crecimiento, la sostenibilidad de la actividad y los escenarios de explotación más adecuados para garantizar la viabilidad y rentabilidad del balneario. "El objetivo es lograr una licitación ajustada a la realidad y ofrecer toda la información necesaria para que el proceso sea un éxito", ha señalado Folgado.

En este sentido, el vicepresidente de la institución provincial ha incidido en que "el Balneario de Benassal es un recurso turístico y generador de oportunidades y de desarrollo de gran relevancia para el municipio y para todo el interior de la provincia de Castellón": "Desde el gobierno provincial, estamos trabajando con determinación para que la reapertura sea muy pronto una realidad", ha declarado.

Por su parte, el vicepresidente y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, ha insistido en que "su recuperación es una prioridad porque supone rescatar uno de los principales activos turísticos del interior de Castellón". En este sentido, ha subrayado que la reapertura de la instalación contribuirá a "reforzar la oferta vinculada al turismo de salud, además de generar un impacto positivo en la economía local".

"Sabemos la importancia que tiene el balneario de la Font d'En Segures para la localidad y para el conjunto de la provincia. Por ello, desde el Gobierno Provincial estamos trabajando para que vuelva a convertirse en un balneario referente capaz de atraer visitantes y desestacionalizar el turismo", ha apuntado Martínez.