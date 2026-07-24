La avenida Pérez Galdós abrirá al tráfico en septiembre, con "la vuelta al cole"

Obras de la avenida Pérez Galdós de València. - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta de València, cuyas obras se encuentran en algunos puntos "a más del 90% de ejecución, reabrirán al tráfico en su totalidad el próximo mes de septiembre, según ha avanzado este viernes la alcaldesa, María José Catalá.

La primera edil ha visitado las obras en ejecución de reurbanización de las avenidas de Pérez Galdós-Giorgeta junto al concejal de Urbanismo, Juan Giner, para ver el avance de las intervenciones.

La alcaldesa ha anunciado que en septiembre, "para la 'vuelta al cole', la avenida Pérez Galdós abrirá al tráfico". Además, a finales de año, ha añadido, "concluirá la obra urbana más importante y más compleja realizada en València en las últimas décadas". De hecho, el plazo de ejecución ha quedado fijado finalmente para el entorno del 15 de diciembre, según el acuerdo adoptado hoy por la Junta de Gobierno Local, es decir, una ampliación de tres meses y tres semanas respecto al inicialmente previsto.

Desde ahora y hasta ese momento, se completarán los remates y el mobiliario, y se efectuará la plantación de árboles que, tal como ha explicado Catalá, se deja para el final para evitar las altas temperaturas del periodo de verano.

Precisamente, el retraso de las obras se debe fundamentalmente a la plantación de árboles (no puede ser hasta final de septiembre) y a fenómenos meteorológicos como fuertes lluvias, vientos o altas temperaturas que han variado el cronograma.

En este sentido, Catalá ha apuntado a la imposibilidad de "plantar árboles en temporadas de altas temperaturas": "No se pueden poner ahora porque no llegarían a finales de verano por el estrés climático", ha expuesto.

600 ÁRBOLES NUEVOS

La actuación prevé la adecuación de más de 600 árboles nuevos en un total de 6.800 metros cuadrados de zonas verdes; y, además, se mantendrá la práctica totalidad (90%) de las palmeras existentes en la mediana.

En conjunto, se crearán tres líneas de vegetación: las dos aceras más la mediana, todas ellas con sistemas de drenaje sostenible, lo que contribuirá a ganar espacios de sombra y un mayor confort térmico. La alcaldesa ha destacado la ampliación de las aceras, "hasta 7 metros en algunos tramos, frente a las anteriores, que eran de 1,40 metros", ha recordado. Y a todo ello se sumarán tres zonas de juegos infantiles, con una superficie total de 810 metros cuadrados.

Además, la alcaldesa ha concretado que tras haber finalizado el fresado de la carretera, se dará paso al asfaltado, que se realizará por las noches con el fin de no interrumpir el tráfico durante el día.

Asimismo, ha recalcado otros dos parámetros del proyecto urbano. En primer lugar, "la minimización de la contaminación acústica y atmosférica". Para ejecutarlo, se ha implantado "un asfalto fonoabsorbente que reduce el ruido en 10 decibelios y causa un 20% menos de emisiones de C02", ha indicado. También ha destacado "la accesibilidad, una cuestión básica aplicada a todos los proyectos desarrollados en la ciudad".