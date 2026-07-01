Solucionada la avería técnica que impedía mostrar las estimaciones en algunas paradas de la EMT de València

VALÈNCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La avería técnica que impedía mostrar "con precisión" las estimaciones de paso de los distintos autobuses de EMT València en algunas paradas de la ciudad desde primera hora de este miércoles se ha resuelto a mitad de la mañana y ha permitido que el sistema vuelva a funcionar "con normalidad".

La compañía había detallado --en un mensaje en sus perfiles en redes sociales que posteriormente ha sido eliminado-- que la situación se debía a una "avería técnica" que provocaba que las estimaciones de paso de los buses "no se muestren con precisión en algunas paradas o líneas".

Dicho esto, añadía que desde la empresa estaban "trabajando para solucionarlo lo antes posible" y aprovechaba para pedir disculpas a los usuarios del transporte público por las molestias.

Más tarde, fuentes municipales han precisado que la incidencia técnica ha afectado al sistema de gestión y control de autobuses (SAE) y ha estado provocada por una caída en la línea de comunicaciones del proveedor externo del servicio.

La incidencia, han detallado, se ha detectado alrededor de las 06.00 horas y ha afectado, entre otras funcionalidades, a la información de estimación de llegada de los autobuses a las paradas.

La avería se ha resuelto por parte del proveedor sobre las 11.00 horas y, desde ese momento, han destacado que el sistema "funciona con normalidad y la información de paso vuelve a estar disponible".