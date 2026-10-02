Avetid insiste en reunirse con la Generalitat porque el cierre del Teatro Principal es "una emergencia cultural"

Concentración en protesta por el cierre del Teatro Principal. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Associació Valenciana d'Empreses d'Arts Escèniques (Avetid) reclama, de nuevo, una reunión con la Generalitat Valenciana para abordar el cierre del Teatre Principal de València, "tras una semana sin respuesta por parte del gobierno autonómico".

Una petición, recuerda la entidad en un comunicado, que lanzó a través de una carta tras conocer este cierre y que tiene como objetivo trasladar las graves consecuencias de esta situación al president, Juanfran Pérez Llorca, y a la consellera de Educación, Cultura y Universidades, María del Carmen Ortí.

La Junta de Avetid envió esta misma carta al presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, con quien se reunió el pasado viernes junto a la diputada de Teatros, Rocío Gil; la diputada de Patrimonio, Paz Carceller; y equipo técnico del ente provincial.

Este encuentro permitió conocer de primera mano los detalles principales del informe y la reprogramación de obras de Escalante en otros espacios, pero también que Avetid trasladase su preocupación y la necesidad de actuar de forma urgente, coordinada y transparente entre las dos administraciones públicas y con el sector, explica el colectivo.

Esta "inquietud" también fue trasladada al director general de Cultura, Ignacio Prieto, este lunes en una reunión agendada antes de conocerse el cierre del teatro, aunque con otros temas en la agenda. En esta participó también la directora adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura (IVC), María José Mora, y ambos explicaron a Avetid la reprogramación escénica del IVC a otras salas, pero la asociación insiste en mantener una reunión directa con Pérez Llorca y con Ortí para que conozcan de primera mano la visión de las compañías.

Y pide que estos, a su vez, se reúnan con los responsables de las áreas de Patrimonio y con el propio presidente de la Diputación, dada la gravedad y trascendencia de la situación.

"Es por ello que hoy, más de una semana después, insistimos en esta reunión y en un compromiso institucional con la Cultura, con el Patrimonio y con la propia sociedad, y eso implica trabajo conjunto, recursos y que la recuperación del Principal sea una verdadera prioridad. No tiene sentido si no se comparten acciones y calendarios y, sobre todo, si no se diseña de forma consensuada una hoja de ruta ambiciosa que ponga la Cultura en el centro", señala Avetid.

La asociación de empresas mantiene su postura inicial: "Una situación excepcional como esta, requiere una respuesta institucional excepcional".

Las empresas recuerdan que desde hace más de quince años reivindica la protección del patrimonio cultural y del teatro público como servicio esencial para la sociedad, al igual que otras asociaciones del sector, y que "no ha sido una prioridad para ninguna administración ni color político".

"El cierre del Teatro Principal es otra consecuencia de la dejadez política de las últimas décadas, y se suma a la pérdida de espacios escénicos públicos como Escalante, el Teatro Talia, la sala Matilde Salvador, el Espai Moma o la Sala Moratín", insiste Avetid, que lanza una pregunta a las instituciones: "¿peligra el teatro público en València y en la Comunitat Valenciana?".

La asociación pide que se revise de nuevo la posibilidad de que la rehabilitación se haga por fases, tal y como ya se llegó a plantear en enero de 2024, tanto por la propia asociación como por la diputada provincial Rocío Gil, aprovechando los meses estivales entre temporadas y siempre y cuando se pudiera garantizar la seguridad del público, de los trabajadores y de los profesionales de la escena.

De esta forma, argumentan, "se trataría de minorar el tremendo impacto por un cierre total durante años de un espacio declarado Bien de Interés Cultural (BIC), un símbolo de la ciudad y un motor cultural y económico clave para la ciudad y para toda la Comunitat Valenciana".

Por otro lado, la coordinación entre administraciones no debe olvidar la posible participación del Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), recuperando su programa destinado a la rehabilitación de teatros históricos. Tampoco la del Ayuntamiento de València, que debe asegurar la fluidez de ciertos procesos administrativos. Y por descontado, no hay que dejar de lado la tramitación de ayudas europeas para su financiación.

"RECUPERAR UN ICONO"

"Estamos hablando de no paralizar y de recuperar un icono de la tercera capital del Estado", subraya la Junta, que considera que "es momento de encontrar una oportunidad". Se trata de poner en marcha "dos vías simultáneas y alianzas" entre instituciones que podrían acortar plazos y dar fluidez a la recuperación de este espacio.

Pero la asociación recuerda que se siguen arrastrando otras "reivindicaciones vitales", como un Circuit Cultural Valencià más ambicioso y diverso; más presupuesto para Cultura y un aumento en las inversiones al sector profesional --aligerando el más que farragoso proceso administrativo y burocrático--; o la recuperación de una herramienta de promoción tan importante como los Premis de Les Arts Escèniques Valencianes.

En definitiva, "una dignificación del sector que podría trabajarse con una política cultural ambiciosa, clara y bien definida y con el público como gran beneficiario, con mayor acceso a teatro, danza, circo y artes de calle de gran nivel, con todas las ventajas a nivel emocional, educativo, cultural y social que ello supone", resumen.

"Si las administraciones no se ponen las pilas, el teatro está muerto. Hemos perdido muchas oportunidades, y ahora es el momento. En una emergencia cultural como la que tenemos delante, es más urgente que nunca trabajar, dialogar, buscar el consenso y poner acciones en marcha. Es momento de un cambio para relanzar las artes escénicas valencianas", insta Avetid.