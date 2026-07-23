AVIA recibe "con optimismo" la joint venture Ford-Geely: "Permite a proveedores mirar al futuro con mayor confianza"

Imagen de la planta de Ford Almusafes. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Clúster de automoción y movilidad de la Comunitat Valenciana AVIA ha recibido "con optimismo" la presentación de los planes conjuntos de Ford y Geely, realizados este jueves en la factoría de Almussafes, y pone a disposición de la 'joint venture' "el ecosistema de automoción y movilidad valenciano".

"Este acuerdo y el volumen de fabricación que implica con el anuncio de la fabricación de nuevos modelos SUV, unido a la fabricación del Kuga y el Bronco, permite a los proveedores mirar al futuro con mayor confianza", ha afirmado el presidente de AVIA, Francisco Segura.

La entidad recalca que con esta visita institucional y el anuncio realizado por las dos empresas de fabricación de automóviles "se abre un nuevo escenario optimista para la cadena de valor del sector de automoción y movilidad".

Tal y como ha expresado Francisco Segura, "este nuevo impulso a la planta de Almussafes es una oportunidad para el conjunto de la industria valenciana y es una buena noticia para toda la cadena de valor del sector". "No podemos olvidar que, aunque los proveedores han diversificado sectores y clientes, la acción tractora de la factoría de Almussafes es innegable", aseveran.

"Confiamos en que Geely apueste por las empresas valencianas como sus proveedores y, por supuesto, que se una al clúster", apunta el presidente de Avia.

Francisco Segura manifiesta que "la integración de la empresa asiática en el clúster le permitirá formar parte del ecosistema de automoción y movilidad de la Comunitat Valenciana y conocer de primera mano las capacidades de todo el sector, la adaptación de los proveedores y cómo todas nuestras empresas están preparadas para acompañarlos en los nuevos proyectos". "Estamos muy acostumbrados a trabajar con OEMs en un entorno multidisciplinar e internacional", ha subrayado.

En este sentido, Segura ha recordado que es AVIA la entidad que representa a toda la cadena de valor del sector de automoción, con una visión "transversal gracias a la presencia en sus filas de empresas de componentes, ingeniería, plástico, tecnología, automatización, robótica, logística o bienes de equipo".

"Somos la entidad que mayor conocimiento tiene del sector, de las posibilidades de proyectos y somos los grandes conocedores de todo el ecosistema de automoción y movilidad, con todas las verticales productivas necesarias para los nuevos modelos de vehículos híbridos, multienergía o eléctricos", ha reivindicado.

Por su parte, la directora de AVIA, Jackie Sánchez-Molero, ha enfatizado el papel del clúster como agente conocedor y dinamizador de proyectos industriales en toda la Comunitat Valenciana: "Nuestro conocimiento de las capacidades de todos los asociados --que representan al 93% de la facturación en automoción-- nos permite agilizar y facilitar la detección de oportunidades industriales y empresariales", "y, por supuesto, las buenas relaciones que tenemos tanto con las administraciones como con otros clústeres regionales españoles nos permite ser la entidad interlocutora clave para el desarrollo de dichos proyectos".