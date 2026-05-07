El avión inicial que debía trasladar a pacientes con hantavirus a Ámsterdam hace una parada para repostar en Valencia

06 May 2026, Netherlands, Amsterdam: Medical staff in protective suits wait next to a German ambulance to receive the patients who have been evacuated from the hantavirus-hit cruise ship MV Hondius, after their arrival at Schiphol Airport in Amsterdam. Ph - Persbureau Heitink/dpa

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El avión inicial que debía trasladar a Ámsterdam a los dos pacientes con síntomas de hantavirus del crucero 'MV Hondius' desde Gran Canaria ha realizando, ya solo con la tripulación a bordo, una escala técnica en el aeropuerto valenciano de Manises para repostar antes de continuar rumbo a Róterdam.

El aparato, que ha despegado minutos antes de las 9.00 horas, retorna de vacío, sin pasajeros, únicamente con la tripulación y durante la parada técnica en el aeródromo valenciano no ha habido ningún contacto con el personal de la aeronave, según han confirmado fuentes de Delegación de Gobierno.

Por su parte, los dos pacientes con hantavirus del crucero 'MV Hondius' que volaban desde Praia (Cabo Verde) en un avión de vuelta a Países Bajos, y tuvieron que realizar una escala técnica en Gran Canaria ante la negativa de Marruecos, ya han sido trasladados a Ámsterdam en un nuevo avión medicalizado distinto al que inicialmente se encontraba en el aeropuerto canario, según han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad.

Desde Sanidad han señalado que, en todo momento, el operativo se desarrolló "siguiendo los protocolos sanitarios y de seguridad establecidos, en coordinación con las autoridades competentes y la compañía responsable del traslado".

Uno de los aviones que transportaba a dos pacientes con hantavirus del crucero 'MV Hondius' desde Praia (Cabo Verde) hasta Ámsterdam (Países Bajos) tuvo que realizar, en la tarde de ayer, una escala técnica en Gran Canaria ante la negativa de Marruecos a que lo hiciera en Marrakech, que era el destino inicial para dicha parada. Los hechos tuvieron lugar cuando el vuelo tenía que hacer una parada en la ciudad marroquí para repostar combustible y el reino alauí lo rechazó.

FALLO EN EL SISTEMA ELÉCTRICO

Tras parar a repostar en Gran Canaria, el médico del vuelo reportó un fallo en el sistema eléctrico de soporte del paciente. La persona enferma ha permanecido dentro del avión con soporte eléctrico del recinto aeroportuario a la espera de que llegase un nuevo avión para continuar su trayecto hasta Ámsterdam.

El problema técnico se ha producido en la válvula que lleva instalado el avión, según ha explicado la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.

El Ministerio de Sanidad no autorizó en un principio el despegue del avión que iba a trasladar a los dos contagiados de hantavirus desde Gran Canaria al constatar que las baterías aportadas por el Gobierno autonómico no tenían autonomía suficiente para que el soporte del paciente aguantara hasta Países Bajos, lo que habría obligado a realizar otra escala en la península. Se decidió que la tripulación, el equipo médico y los infectados esperarían a un próximo avión para hacer el trayecto directo.