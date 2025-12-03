La AVL cree que "no es mala noticia" que Política Lingüística esté en Presidencia y aboga por "normalidad institucional"

Archivo - Verònica Cantó, presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) - EDUARDO MANZANA/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó, ha considerado que, "de momento, no es mala noticia" que Presidencia asuma el área de Política Lingüística --tal y como ha anunciado el 'president', Juanfran Pérez Llorca--, al tiempo que ha destacado que el ente normativo del valenciano se encuentra "a la expectativa" para ver "cuáles son las medidas que se emprenden". "Como decía el científico, el movimiento se demuestra andando".

Así lo ha manifestado la máxima responsable de la Acadèmia, que este miércoles ha suscrito un convenio de colaboración con la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Amengol, a preguntas de los medios sobre la remodelación del Consell anunciada este miércoles por Pérez Llorca y que incluye, entre otras novedades, que Presidencia asuma las competencias sobre la política lingüística.

"De momento, no es mala noticia que la política lingüística esté desde Presidencia", ha manifestado Cantó, quien ha recordado que aún no ha tenido tiempo de leer y profundizar sobre los cambios dados a conocer.

Cuando se le ha preguntado si la institución confía en mejorar la relación con el ejecutivo autonómico, Verònica Cantó ha subrayado que la AVL "siempre ha mantenido el espíritu de colaboración, de entendimiento y siempre ha ofrecido lo que es y lo que hace al Consell".

"No puede ser de otra manera", ha remarcado Cantó, ya que "estamos hablando de colaboración institucional y de normalidad institucional, que es lo que venimos reclamando desde siempre y la AVL siempre ha dado esos pasos y continuará dándolos".

En este sentido, ha puesto como ejemplo de la "magnífica riqueza que tenemos en nuestra lengua, el excelente acento mallorquín de la presidenta del Congreso de los Diputados". "Esto es normalidad, que es lo que más necesitamos", ha aseverado.

POSIBLE "CAMBIO RUMBO"

La presidenta del ente normativo ha agregado que siguió el debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca y las afirmaciones que hizo sobre la Acadèmia. En su opinión, "parece que apuntan a una posible modificación o cambio de rumbo, pero hay que esperar".

"La AVL no pierde la esperanza porque cree tanto en el futuro del valenciano que continuará defendiéndolo y afirmándolo siempre", ha garantizado.