La AVL lanza el "titánico" Nomenclàtor Toponímic Valencià con más 125.000 topónimos accesibles en su web

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha incorporado a su web el nuevo Nomenclàtor Toponímic Valencià, una obra "titánica" en la que el ente normativo del valenciano ha recogido y sistematizado toda la toponimia valenciana normalizada, con más de 125.000 topónimos georreferenciados gracias a los datos espaciales del Institut Cartogràfic Valencià (ICV).

"Los topónimos nos hablan, tienen alma; no son únicamente referencias geográficas, sino también verdaderos depósitos de memoria colectiva y de identidad cultural. Por eso consideramos la toponimia como un patrimonio inmaterial", ha manifestado la presidenta de la AVL, Verònica Cantó, en la presentación del Nomenclàtor, acompañada por los académicos Ramon Ferrer, Immaculada Cerdà y Maite Mollà.

Tras más de dos años de trabajo, con más de mil personas implicadas en el proyecto, el Nomenclàtor se incorpora a la web de la AVL, junto al resto de recursos lingüísticos disponibles, para que los usuarios puedan acceder fácilmente y de manera eficaz a la información sobre los nombres geográficos. Se trata de la obra continuadora del Corpus toponímic valencià, publicado por la AVL en 2009 con 50.000 términos.

Ahora se duplica esta cifra con un trabajo que "lidera el ranking de todo el Estado" en el caso de los nomencladores oficiales: son 5,4 topónimos por kilómetro cuadrado normalizados y georreferenciados.

La obra nace con una vocación normativa y práctica. Los topónimos que aparecen tienen carácter oficial y, por lo tanto, son de uso obligatorio en ámbitos como la rotulación pública, la cartografía y los documentos administrativos. Desde la AVL también instan a los ayuntamientos a que, a partir de esta publicación, realicen los cambios de la toponimia que no esté normalizada.

El Nomenclàtor pretende facilitar el trabajo a investigadores, aficionados y programadores que quieran crear aplicaciones con nuestra toponimia. Entre los usuarios que podrán hacer uso figuran profesionales de la lengua --de campos como la traducción, la corrección, la comunicación o la enseñanza-- geógrafos o historiadores, pero también investigadores locales y personas interesadas en ámbitos como la ecología, la etnografía o el patrimonio cultural. Al mismo tiempo, se concibe como un recurso útil para periodistas o particulares que elaboran mapas, rutas o guías.

TOPÓNIMOS INGLESES: "HAY MUCHOS HILLS"

La sección de Onomástica de la AVL se ha encargado del estudio lingüístico y etimológico de los más de 125.000 topónimos. Un trabajo ingente en el que se han lematizado los topónimos "uno a uno", segmentándolos en palabras y excluyendo los determinantes y conectores. Esta operación ha dado como resultado 17.237 lemas en la zona de predominio lingüístico valenciano y 10.861 en la de predominio lingüístico castellano.

Sobre si han percibido diferencias entre las zonas de predominio lingúístico castellano y valenciano, los académicos han asegurado que ambas se han trabajado con el mismo "rigor y respeto", y han explicado que hay casos donde hay muchos topónimos, como Benidorm y otros puntos poblados por extranjeros europeos. "Hay muchos 'hills'", han ilustrado en alusión a las colinas.

En cambio, hay menos densidad de topónimos en las áreas castellanoparlantes como Requena porque son términos más grandes de incluso "más de cien kilómetros cuadrados" donde "no se han podido recuperar tantos nombres".

CASI MIL ENCUESTAS DE COLABORADORES DE CAMPO

Los 125.000 topónimos fueron aprobados por el pleno de la AVL en las sesiones de los pasados 8 de mayo y 5 de junio. En el proyecto se han tenido en cuenta los resultados de más de 900 encuestas realizadas por 300 "colaboradores de campo" en los municipios sobre los topónimos. Estos colaboradores han contado con las aportaciones de ayuntamientos, filólogos, historiadores, geógrafos, pero también de vecinos de los pueblos como agricultores, labradores o pescadores.

"Esta obra marca un antes y un después en el ámbito de la toponimia. Hoy la Acadèmia entrega al pueblo valenciano una herramienta fundamental en este campo", ha reivindicado Ferrer, mientras Cerdá ha defendido el Nomenclàtor como un servicio público fundamental: "Los topónimos son patrimonio de todos y todos se tienen que poder acercar y sacar provecho de forma clara, rápida y accesible". Además, ha subrayado que, aunque la normativa europea obliga a publicar estos datos lingüísticos, la AVL lo hace porque "cree" que debe hacerlo.

ACCESO EN LA WEB

El acceso a la nueva aplicación, que presenta una interfaz muy parecida a la del Diccionaro Normatiu Valencià, se hace directamente desde la página principal de la web de la AVL. En la pantalla inicial el usuario encontrará dos tipos de consulta: en la simple se pueden introducir palabras concretas o topónimos completos, mientras la avanzada permite elegir entre los operadores habituales 'empieza', 'contiene' o 'acaba', además de obtener resultados filtrados por municipio, idioma, comarca o tipología del topónimo.

También se pueden hacer búsquedas combinadas. En todos los casos, clicando en el icono con forma de lupa se accede a la información adicional disponible sobre el topónimo concreto: transcripción, idioma, tipología, municipio, comarca y estatus. Clicando en el botón 'exportar', el programa genera automáticamente un fichero de Excel con la información seleccionada, que el usuario puede descargar en su dispositivo. La información filtrada también se puede compartir en redes sociales.

La aplicación muestra todas las formas normativas, aunque no sean oficiales. En los nomencladores de población del INE, considerados oficiales, hay algunas denominaciones que no son normativas (muchas incluyen castellanizaciones). La aplicación permite ver claramente esa dualidad normativa/oficial, así como acceder a denominaciones alternativas en los casos en los que un elemento geográfico recibe diferentes nombres.

Entre las opciones disponibles, la plataforma permite a los usuarios acceder a documentación histórica o realizar propuestas de corrección o mejora sobre topónimos incorporados o inclusión de nuevos. La sección de Onomástica analizará y evaluará las propuestas antes de resolver incluirlas o no.

"Se trata de un proyecto vivo, abierto a la sociedad, colaborativo y que estará en constante actualización y evolución", ha explicado Cantó, quien se ha despedido de la institución que preside de 2022 para dar paso a la nueva hornada de académicos. La presidenta saliente ha agradecido al resto de académicos su trabajo "riguroso, tranquilo, sin caer en el ruido" para hacer que este proyecto de "sabiduría colectiva" vea la luz.