La AVL rescata la voz de la autoría femenina en la Edad Moderna

Epistolario entre Hipòlita Roís de Liori - AVL

VALÈNCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) dedicará la edición de 2027 de su programa 'Escriptor de l'Any' a la autoría femenina en la Edad Moderna. La propuesta enlaza con la primera celebración del escritor del año que llevó a cabo el ente normativo del valenciano en 2004 sobre los autores de la Edad Moderna y pretende "focalizar ahora la atención en los textos de autoría femenina de la misma época".

La Acadèmia apuesta de esta manera por "poner en valor y dar a conocer las investigaciones que en los últimos años han llevado a cabo especialistas como M. Ángeles Herrero Herrero y Verònica Zaragoza Gómez en este ámbito".

"Han revisado el papel de las mujeres en la cultura y la creación literaria de los siglos XVI, XVII y XVIII, y han estudiado textos de orientación religiosa, espiritual, lírica y autobiográfica que conviene valorar y celebrar como muestra de una crónica y una visión del mundo, en femenino, alternativa al discurso oficial", expresan desde la Comissió de l'Escriptora de l'Any 2027, integrada por M. Àngels Francés, Àngels Gregori, Susanna Lliberós y Carme Manuel. Herrero y Zaragoza actuarán como comisarias y asesoras externas del grupo de trabajo de la Acadèmia.

DOCUMENTOS EN VÍAS DE RECUPERACIÓN

El punto de partida de la propuesta de la AVL para el 2027 es uno de los documentos "más interesantes" de la época: el epistolario entre Hipòlita Roís de Liori (1479-1546) y su hija, Estefania de Requesens y Roís de Liori (hacia el 1504-1549). La primera nació en València, descendente de un linaje noble procedente de Aragón, los Roís de Liori, establecidos en València a raíz de la conquista.

Baronesa de Riba-roja, se casa con Lluís de Requesens i Joan de Soler (hacia 1435-1509), caballero y consejero del rey, gobernador general de Cataluña y conde de Palamós, y se va a vivir en el Principado. A partir de 1517, Hipòlita Roís de Liori inicia un epistolario que se irá intensificando cuando ella empieza a regentar el patrimonio de la familia, a raíz de la muerte de su marido, en 1509.

Entre 1533 y 1538, Hipòlita vuelve a València y es entonces cuando se generan las cartas en valenciano que constituyen el grueso de la correspondencia con su hija Estefania y, también, otras personalidades de la época, como el teólogo e historiador valenciano Pere Antoni Beuter (1490/95-1554) o Benet Honorat Joan, señor de Tous y propietario del Grao de València, que también fue jurado en jefe de la ciudad.

"El epistolario entre Hipòlita Roís de Liori y Estefania de Requesens, privado y familiar, es una valiosa muestra para entender la vida de las mujeres de la época y su visión del mundo, teniendo en cuenta que la mayoría de los epistolarios femeninos de la época se han perdido o no están localizados", indican desde la comisión.

Además, hay otras muestras de la autoría femenina en valenciano de los siglos XVI, XVII y XVIII. Por ejemplo, el caso de Àngela Almenar y Monfort (c. 1500-c. 1560), que fundó el Colegio de la Asunción de la Virgen, conocido como el de Na Monforta, en la calle de las Barcas de València, y escribió las 'Constitucions' para el gobierno del centro, imprimidas el 1561 en el taller de los Mey, regentado entonces por la impresora valenciana Jerónima Galés (murió en València en 1587), con quien la autora mantuvo una estrecha relación.

Así mismo, hay casos de religiosas que escribieron en su lengua materna, el valenciano, como por ejemplo Laura Barberà i Rosas, que profesó en el convento de dominicas de Belén de la misma ciudad de València el 26 de agosto de 1668 y dejó escritos versos de temática religiosa.

Otra autora de obra valenciana fue Narcisa Torres (Rosa Trincares), de la cual no hay datos biográficos, pero escribió poemas en elogio a Carles Ros, en 1732, e intervino así en el debate por la defensa del valenciano en la época de la Ilustración.

FAMILIA BORJA

Así mismo, conviene destacar el papel de las mujeres de la familia Borja en el ámbito del poder eclesiástico y político de la época. Partiendo, pues, del epistolario entre Hipòlita Roís de Liori y Estefania de Requesens, la Comisión Escritora del Año 2027 ha puesto en marcha el proceso de investigación para sacar a la luz los casos otras mujeres de la época que, en papeles privados o de tipo confesional, "dejaron constancia, en valenciano, de su paso por un mundo que los negaba el acceso al discurso público y a la palabra", concluyen des de la AVL.