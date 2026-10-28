Cómo ayudar al arte a salir del barro: el ecosistema de la Oficina para la Recuperación Cultural nacido del 29O

Presentación de la Muestra abierta de la residencia de Ángeles CÍscar en el municipio de Buñol (València) en el mes de mayo de 2026. - OFICINA PARA LA RECONSTRUCCIÓN CULTURAL

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

"La dana ha puesto en relieve la situación laboral insostenible de los artistas". Quien así se expresa es Ángeles Císcar, una de las autoras afectadas por la barrancada del 29 de octubre de 2024 que ha sido ayudada por la Oficina para la Recuperación Cultural (ORC), una herramienta de acompañamiento y de apoyo psicológico para los artistas afectados por la dana, que ha servido para dar visibilidad y que los damnificados por la riada que azotó la provincia de Valencia puedan a optar a residencias para la creación e investigación.

Cuando se cumplen dos años de la tragedia, la coordinadora de la Oficina para la Recuperación Cultural postdana, Elba Torres, ha explicado a Europa Press que la ORC transmite información, seguimiento de evolución y diagnóstico de daños para los profesionales afectados en el proceso de recuperación cultural tras la dana, una tarea encargada desde el Ministerio de Cultura a la asociación Gestió Cultural, perteneciente a la Associació Valenciana de Professionals de la Cultura. Pero también quiere que los artistas sepan que no están solos en el proceso y "son muy valiosos y fundamentales. Sin la cultura y sin la creación, ¿qué nos queda?", se pregunta.

La Oficina nace tras la dana y constituye tres proyectos. El primero, el de "diagnóstico y acompañamiento psicológico-emocional" para los artistas y ayudarles en "subvenciones, trámites y asesoría legal y fiscal" en el primer año. En este 2026, se ha querido generar una perspectiva más dinamizadora y reactivadora del sector cultural valenciano continuando con el apoyo psicológico y emocional con "terapias de grupo y atención individualizada con profesionales especialistas en catástrofes".

El segundo proyecto de la ORC es el proyecto 'Alé', que ha tratado de visibilizar "el trabajo y la resiliencia de esas compañías, grupos y empresas profesionales que volvieron a levantar la persiana y siguieron apostando por sus proyectos". Torres ha hablado de esa "visibilidad que dejaron de tener" los artistas "en el año 2025 porque estuvieron quitando barro y haciendo papeles".

En 'Alé' han generado un repositorio con una guía de orientación administrativa, que incluye también el estudio de Econcult sobre la afectación de los espacios culturales y el estado de reconstrucción tras la dana, además de una campaña de visibilización y de encuentros profesionales.

La tercera pata de la ORC se llama Residencias para la Creación e Investigación para "facilitar residencias remuneradas a artistas afectados para la creación e investigación". "Buscábamos un espacio y lo poníamos a disposición de los proyectos y las necesidades conciliadoras de los creadores", ha sostenido Torres, que ha detallado que han contado con un total de 18 residencias estos meses.

El proyecto acaba en diciembre de este año, pero sí que han querido "fortalacer la red" con las asociaciones dejando herramientas útiles para los artistas, como la guía de orientación administrativa para artistas, intérpretes y gestores culturales 'De la creación al trámite' para atender a las ayudas. Además, harán "formaciones sobre fiscalidad" y un trabajo con todas las asociaciones "buscando protocolos de trabajo similares en cuanto al reconocimiento de los asociados", que será presentado en unas jornadas el 23 y 24 de noviembre en la Nau de la Universitat de València.

La coordinadora se siente "orgullosa" de "acompañar" a los artistas y de "sentirse parte de un sector fuerte y poderoso, aunque no lo sabe, porque está acostumbrado a vivir pena tras pena". "El sentirse parte de algo era muy importante", ha deslizado. "Estamos acostumbrados a la fórmula colegio profesional para otras profesiones y en la nuestra no existe, existen las asociaciones profesionales, pero no están solos y son muy valiosos", recalca.

DESDE EL MINUTO CERO AYUDANDO

Ángeles Císcar es una de las artistas que ha sido ayudada por la ORC con las residencias artísticas. Se sitúa entre las artes escénicas y las visuales con un trabajo que se desarrolla en formatos como "performance, instalación, video performance y acciones en la naturaleza, a menudo en diálogo con profesionales de otras disciplinas artísticas y la biología".

Actualmente trabaja en dos proyectos. Uno de ellos, tiene "en su base el trabajo con microorganismos acuáticos en aguas estancadas", dónde "explora los ecosistemas" y a partir de ahí, realiza una "divulgación científica".

En el otro proyecto trabaja con cañas, que consiste en "construir estructuras, a veces sobre el cuerpo u otras son manipuladas por otras personas, y generalmente suele ser en contextos naturales para interactuar con el entorno y dónde se evidencia la relación del proyecto con la naturaleza".

Para Císcar, la Oficina le ha ayudado "mucho" y estuvo "desde el minuto cero ayudando". Lo primero un "diagnóstico" y luego un "acompañamiento todo el tiempo y seguimiento continuo hasta la actualidad", manteniéndole informada de todas las ayudas a las que podía optar.

Císcar ha disfrutado de la residencia artística para preparar uno de sus proyectos porque necesitaba una sala y se lo coordinaron para la creación y producción artística del proyecto. "La Oficina sabe lo que necesitamos porque son del gremio, estuve en un espacio en Buñol con las características que necesitaba con una gestión gratis y rápida", ha explicado la artista, que también ha destacado, aparte del "apoyo económico y el espacio", que "se generan nuevas relaciones" con otros artistas.

NOCIÓN DE COLECTIVO

Además, ha resaltado el "seguimiento psicológico y emocional" que ha generado "vínculos" entre las personas que han compartido el rato de terapia, con lo que "genera lazos y aumenta el abanico de relaciones".

"La dana me ha traído cosas buenas, he tenido noción de colectivo, porque uno piensa que siempre está remando sola; el darse cuenta de que no solamente era yo la que estaba teniendo dificultades más allá de la dana", ha indicado.

También ha puesto en valor la "visibilidad" que le ha dado el ser parte del ecosistema de la ORC. "La dana ha puesto en relieve la situación laboral insostenible de los artistas. Ojalá no acabe el mapeo y el cambio en políticas y en formas de tratamiento institucional con los artistas y se siga poniendo en perspectiva el valor del trabajo de los artistas", ha concluido.

La Universitat de València ha colaborado poniendo un espacio a disposición de la Oficina para la Recuperación Cultural, una colaboración "generosa y desinteresada": "Ha posibilitado que aquellos afectados de la Oficina que necesitaban venir aquí para que, mirándonos a los ojos, les ayudáramos", ha explicado.

Las asociaciones culturales representadas por la ORC son AAPV (Actors i actrius professionals valencians), ADVAEM (Associació valenciana de distribuïdores i distribuïdors professionals d'arts escèniques i música), APCCV (Associació de professionals de circ de la Comunitat Valenciana), APDCV (Associació de professionals de dansa de la Comunitat Valenciana), ATEPV (Associació de tècnics del espectacle del País Valencià), AVED (Associació valenciana d'empreses de dansa), AVEET (Associació d'escriptores i escriptors teatrals), AVETID (Associació d'empreses d'arts escèniques del País Valencià), COMITÈ ESCÈNIQUES (Associació de creadors i creadores d'arts escèniques del País Valencià), UNIMA PV (Unió Internacional de la Marioneta País Valencià), AVCA (Associació valenciana de crítics d'art), AVECOE (Associació valenciana d'empreses culturals i d'oci educatiu), AMPE-UGT (Associació de músics professionals d'Espanya a la Comunitat Valenciana) y COM (Col·lectiu Ovidi Montllor de música en valencià).