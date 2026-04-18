El Ayuntamiento abre el plazo de presentación para los Premios Literarios Ciutat de València 2026

Mercadillo de libros en la calle - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El trámite en la sede electrónica del Ayuntamiento para participar en la convocatoria de los Premios Literarios Ciutat de València 2026 estará abierto hasta el 26 de mayo. Estos galardones buscan reconocer obras inéditas en distintas categorías literarias e impulsarlas mediante la publicación de las obras ganadoras por editoriales especializadas.

El objetivo de esta iniciativa cultural es estimular la creación literaria en sus diferentes modalidades, promover el talento emergente y consolidado, y potenciar la cultura en valenciano y castellano. De nueve categorías, las modalidades narrativa, poesía, teatro y ensayo contemplan dos premios cada una, uno en castellano y otro en valenciano, mientras que la categoría de cómic sólo cuenta con un premio, ha informado el consistorio a través de un comunicado.

Se pueden presentar obras literarias en las modalidades convocadas como premio de Narrativa en valenciano Isabel de Villena (dotado con 10.000 euros); premio de Narrativa en castellano Vicente Blasco Ibáñez (dotado con 10.000 euros); premio de Poesía en valenciano Maria Beneyto (dotado con 6.000 euros); premio de Poesía en castellano Juan Gil-Albert (dotado con 6.000 euros) así como al premio de Teatro en valenciano Eduard Escalante (dotado con 8.000 euros).

También al premio de Teatro en castellano Max Aub (dotado con 8.000 euros); premio de Ensayo en castellano Celia Amorós (dotado con 10.000 euros); premio de Ensayo en valenciano Josep Vicent Marqués (dotado con 10.000 euros) y el premio de Cómic Josep Sanchis Grau (dotado con 10.000 euros). Cada autora o autor galardonado recibirá como trofeo la escultura de Miquel Navarro creada específicamente para estos premios.

Los requisitos de presentación para cada una de las categorías están estipulados en la convocatoria de la sede electrónica donde además se encuentran todas las indicaciones a seguir para presentar correctamente las candidaturas.