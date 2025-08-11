El Ayuntamiento de Alboraya cuelga la bandera de Palestina para exigir un alto el fuego

VALÈNCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alboraya (Valencia) ha colgado del balcón consistorial la bandera de Palestina, un acto que busca visibilizar la tragedia humanitaria en la Franja de Gaza.

De esta manera se suma al clamor mundial de reclamar un alto el fuego inmediato de un genocidio israelí que ha segado ya más de 60.000 vidas, entre ellas 15.000 menores, y que deja más de dos millones de personas desplazadas de forma forzosa.

Desde el Ayuntamiento de Alboraya recuerdan que organismos internacionales como la ONU y la OMS han denunciado el bloqueo de ayuda humanitaria y la crisis alimentaria que la ocupación forzosa ha generado entre las víctimas.

Con el fin de mostrar este apoyo, Alboraya ya acordó en un pleno municipal iniciar los trámites de hermanamiento con Gaza en mayo de 2024, "un intercambio cultural y de unión frente a la masacre y división actual".